Postão da Saúde de Icoaraci começa a funcionar na segunda-feira (15/12)

A partir desta segunda-feira (15/12), o Postão da Saúde do distrito de Icoaraci, em Belém, inicia suas operações com horário estendido, das 7h às 22h, e novos serviços básicos. A unidade representa um aumento de 200% na capacidade de atendimento.

Conforme a Secretaria Municipal de Saúde (Sesma), a expectativa é atender cerca de 12 mil pacientes por mês, um aumento significativo em relação à capacidade anterior de 4 mil usuários. Este crescimento abrange a totalidade dos serviços disponibilizados.

A estrutura inédita também é modelo para o Ministério da Saúde, que já visitou a unidade e estuda a implantação nacionalmente. O endereço do Postão da Saúde de Icoaraci é na Rua Manoel Barata, 840.

Serviços e atendimento ampliado

Os moradores terão acesso a diversos serviços essenciais, como consultas médicas, vacinação, assistência farmacêutica, acompanhamento pré-natal, curativos, testes rápidos e o teste do pezinho.

Ainda serão executados programas de prevenção a doenças crônicas não transmissíveis, incluindo hipertensão, diabetes e obesidade. Estes programas são cruciais para evitar complicações graves à saúde.

A unidade também contará com atendimentos realizados por uma equipe multidisciplinar, composta por assistentes sociais, educadores físicos, psicólogos e nutricionistas, garantindo um cuidado integral aos pacientes.

Telemedicina e inovação

Uma das novidades do Postão será a telemedicina, que ofertará atendimentos médicos à distância. Algumas das especialidades disponíveis são neurologia, cardiologia e urologia. O agendamento para esses serviços iniciará no próximo mês de janeiro.

Este recurso visa reforçar a integração entre a Atenção Básica e os serviços específicos, facilitando o acesso da população a diferentes especialidades médicas.

Investimento e estruturas inéditas

O Postão da Saúde de Icoaraci recebeu um investimento de mais de R$ 1,2 milhão. Entre as áreas estruturadas para cuidado integral, a unidade passa a oferecer a Sala da Mulher.

Este ambiente é destinado a serviços especializados como pré-natal, ginecologia, ultrassonografia e acompanhamento direcionado às necessidades da saúde feminina. A Sesma pontuou que o local foi planejado para garantir acolhimento, privacidade e facilitar o acesso a exames e atendimentos que antes exigiam maiores deslocamentos.

O serviço dispõe ainda de um Centro de Especialidade Odontológicas (CEO). Este é o primeiro CEO integrado a uma Unidade Básica de Saúde (UBS) no Pará, oferecendo serviços especializados como endodontia (canal), periodontia (gengiva), cirurgias e próteses.

Modernização da rede municipal

O prefeito de Belém, Igor Normando, destacou que a requalificação do Postão da Saúde de Icoaraci representa um salto estrutural na rede municipal. Ele mencionou a modernização completa da unidade e a ampliação dos serviços ofertados à população.

“Hoje podemos garantir um aparelho de saúde digno para nossa cidade”, afirmou o prefeito, ressaltando que a unidade foi completamente renovada e sua estrutura refeita.

Serviço

Postão da Saúde de Icoaraci

Data de início do serviço: 15 de dezembro (segunda-feira)

15 de dezembro (segunda-feira) Horário: das 7h às 22h

das 7h às 22h Endereço: Rua Manoel Barata, 840