Câncer de pele: Brasil terá 95 postos de atendimento gratuito com dermatologistas neste sábado

Neste sábado, 13, 95 postos espalhados pelo Brasil participarão de um mutirão de orientação, diagnóstico e cuidado relacionados ao câncer de pele. A atividade é gratuita e contará com mais de 2 mil médicos dermatologistas voluntários.

A ação, promovida pela Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD), ocorrerá em 70 cidades de 25 estados. O objetivo é avaliar lesões suspeitas de câncer de pele, identificar precocemente casos da doença e orientar a população sobre prevenção. Veja aqui a lista dos locais de atendimento .

Para ser atendido e passar por uma avaliação da saúde da pele, especialmente no caso de pessoas com fatores de risco para câncer, como histórico familiar, grande quantidade de pintas, sardas ou queimaduras solares severas, basta comparecer ao posto credenciado com um documento com foto. Os atendimentos serão realizados das 9h às 15h.

Dezembro Laranja

A ação da SBD é realizada no contexto do Dezembro Laranja, campanha nacional de conscientização sobre o câncer de pele. Desde 1999, quando os mutirões foram iniciados, foram mais de 600 mil consultas e mais de 75 mil casos de câncer de pele foram identificados.

No ano passado, 14,84% dos pacientes avaliados tiveram diagnóstico de carcinoma basocelular, o tipo mais comum de câncer de pele. As pré-neoplasias (alterações com risco aumentado de evoluir para um câncer) representaram 11,51% dos casos; o carcinoma epidermoide apareceu em 4,68% das avaliações; o melanoma maligno foi identificado em 2,31% dos pacientes e outros tumores malignos, em 1,21%.

Outras dermatoses foram identificadas em 41,22% dos atendimentos, diz a SBD. Do total examinado, 24,23% dos pacientes não apresentaram alterações.

De acordo com o Instituto Nacional de Câncer (Inca), o Brasil deve registrar cerca de 220,4 mil novos casos de câncer de pele em 2025.

Protetor solar

Coordenadora do Departamento de Oncologia Cutânea da SBD e responsável pela campanha Dezembro Laranja deste ano, Bianca Soares de Sá afirma que os hábitos de exposição solar no País continuam sendo motivo de preocupação para a comunidade médica, que reforça a necessidade de medidas de fotoproteção. Na edição de 2024 da ação, apenas 31,63% dos pacientes atendidos afirmaram usar protetor solar regularmente.

"É fundamental aplicar filtro solar diariamente nas áreas expostas, usar proteção física, como roupas e chapéus, durante exposições prolongadas, além de manter acompanhamento médico com exame dermatológico completo anual", destaca Bianca.

Recentemente, uma tendência nas redes sociais passou a promover a ideia de que o protetor solar é dispensável e até prejudicial à saúde. Os vídeos usam as hashtags #AntiSunscreen e #NoSunscreen e acumulam milhões de visualizações. A SBD classifica o movimento como perigoso e desinformativo.

Acesso a especialistas

O mutirão também é uma forma de aproximar a população dos dermatologistas.

Um estudo da SBD mostrou que 54% dos brasileiros nunca consultaram um dermatologista e que um em cada quatro desconhecia que a dermatologia é uma especialidade médica.

Segundo o levantamento, obstáculos socioeconômicos e culturais desempenham papel importante: 69% e 66% das pessoas das classes A e B já passaram por consulta, enquanto entre as classes C e D os índices caem para 46% e 32%, respectivamente.