TRT oferece emissão de documentos neste sábado, em Belém; saiba mais

O Tribunal Regional do Trabalho da Oitava Região (TRT8) promove a ação Sustentabilidade em Rede neste sábado (11), de 8h às 12h, na Praça Brasil, bairro do Umarizal, em Belém.

A presidente da comissão permanente de gestão ambiental, juíza do trabalho, Roberta de Oliveira Santos, conta que o evento marca o encerramento da terceira Semana de Responsabilidade Socioambiental do TRT-8. “Este ano a Semana teve como foco os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS). Durante a semana tivemos várias ações, oficinas, exibição do filme Pureza, inauguração do depósito de resíduos sólidos e a culminância será neste sábado, uma grande ação de cidadania na Praça Brasil contando com diversos órgãos e com diversos serviços que serão prestados à população”, conclui a magistrada.

Confira os serviços oferecidos no local: