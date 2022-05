Defensoria Pública do Estado leva serviços de cidadania ao Mangueirinho no próximo sábado

Em alusão ao Dia Nacional da Defensoria Pública, comemorado no dia 19 de maio, a Defensoria Pública do Estado do Pará realizará a ação “Defensoria Fazendo a Diferença” no próximo sábado (21), na Arena Guilherme Paraense, o Mangueirinho, em Belém. Com o objetivo de prestar assistência às populações vulneráveis, os presentes no local terão acesso a mais de 10 serviços sociais. O evento terá início às 8h e recebe apoio da Unimed Belém, Centro de Referência da Assistência Social (Cras), Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas), Equatorial e Fundação Centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará (Hemopa).

Serviços ofertados

Atendimento jurídico nas áreas cível e da família

Agendamento para atendimento dos serviços da Defensoria Pública

Orientação jurídica

2ª via da certidão de nascimento e óbito

Emissão de RG, CPF e Carteira de Trabalho Digital

Atendimento especializado ao público LGBTQIA+ e às pessoas em situação de rua

Doação de sangue

Negociação de dívidas com a Equatorial e a Unimed Belém

Troca de lâmpadas

Inclusão e atualização de Cadastro Único, carteira de idoso

Atendimento e orientação social às famílias

Aferição de pressão e glicemia

O defensor público-geral, João Paulo Ledo, enfatiza o papel da Defensoria de promover a inclusão da sociedade. “Na semana da Defensoria, valorizamos o trabalho de todos que compõem a instituição, reafirmando o papel de garantia ao acesso à justiça e defesa dos direitos humanos", afirmou.

Com o objetivo de realizar mais de 5 mil atendimentos, o defensor ainda reforça que, durante o projeto, pretende-se “emitir 1 mil documentos de identidade, além de ofertar atendimentos jurídicos e serviços de cidadania e saúde à população vulnerável”

De acordo com o defensor público Daniel Lobo e coordenador do evento, os atendimentos asseguram a inclusão de toda população. "A Defensoria Pública do Estado do Pará irá celebrar o dia da Defensoria, desse ano, exercendo a sua principal missão constitucional: levar atendimento jurídico integral e gratuito à população que mais precisa, demonstrando, em um único dia, como fazemos a diferença na vida das pessoas, todos os demais dias do ano", corroborou.

Serviço

Defensoria Fazendo a Diferença

Data: 21/05 (sábado)

Horário: 8h

Local: Arena Guilherme Paraense (Mangueirinho), localizada na avenida Augusto Montenegro, número 524 - Bairro: Castanheira

(Gabriel Pires, estagiário sob a supervisão do coordenador do Núcleo de Atualidades, João Thiago Dias)