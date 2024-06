Tromba d'água é registrada por banhistas em praia de Mosqueiro; VÍDEO

Um vídeo que circula nas redes sociais desde o último domingo (16) mostra uma tromba d'água na praia do Murubira, no distrito de Mosqueiro, em Belém. Nas imagens, é possível observar o redemoinho a uma certa distância da costa, enquanto banhistas, inclusive crianças, permanecem na água.

Esse é o segundo registro de tromba d'água no Pará este mês. No início de junho, um fenômeno similar foi observado por banhistas em Alter do Chão, Santarém, no oeste do estado.

🌪️ O que é uma tromba d'água?

A tromba d'água é um redemoinho de vento que se forma sobre a superfície da água, geralmente associado a nuvens cumulonimbus, grandes nuvens de tempestade. A formação de uma tromba d'água se dá pela combinação de diversos fatores atmosféricos, incluindo:

Presença de uma nuvem cumulonimbus: essas nuvens são caracterizadas por sua grande extensão vertical e pelo desenvolvimento de tempestades.

Ventos fortes: os ventos ascendentes e descendentes dentro da nuvem cumulonimbus criam um vórtice que, ao atingir a superfície da água, pode sugar a água para cima.

Diferença de temperatura: a diferença de temperatura entre a água e o ar.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)