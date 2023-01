Limoeiro do Ajuru, na fronteira do Marajó, registra tromba d´água

Uma tromba d´água, na forma de um pequeno tornado, no Rio Cupijó foi registrada por moradores de São Sebastião da Boa Vista, no Arquipélago do Marajó, na segunda-feira (24), na área do Município de Limoeiro do Ajuru, na Região Tocantins. Segundo informações, o fenômeno ocorreu bem perto da cidade marajoara e foi filmado por populares na região entre as ilhas Juçara e da Conceição.

A tromba d´água, como informou o meteorologista José Raimundo Souza, do 2º Distrito do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), é formada a partir do encontro de nuvem do tipo cumulonimbus, reunindo corrente de ar úmido que em contato com o ar quente provocado pelo Sol, gera um giro de ventos na vertical em contato com as águas. É um fenômeno não tão comum na beira de rios, mas já foi verificado no Distrito de Outeiro e na Baía do Guajará, por exemplo, nesta época do ano. Em geral, não provoca acidentes, por ser de curta duração. Costumava ocorrer em dezembro, mas, agora, é identificado em janeiro.

Nas imagens captadas por moradores, pode-se ver a força do fenômeno que dura cerca de um minuto. Em uma tromba d´água, a velocidade do vento pode atingir a 50 km/h. O fenômeno toca na água e começa a se desfazer.