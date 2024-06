Tromba d'água assusta banhistas em Alter do Chão; veja o registro

Banhistas registraram uma tromba d’água, neste domingo (9), na praia em Alter do Chão, em Santarém, no oeste do Pará. O vídeo do fenômeno logo circulou pelas redes sociais, com intenso comentários de internautas.

Entre os comentários, há críticas para quem ficou regsitrando a tromba d'água sem se importar com os riscos. "Pessoal prefere morrer a deixar de assistir o fenômeno ao vivo…. Eu tava correndo igual ao papa-léguas nesse momento", disse uma internauta.

O que é uma tromba d'água?

A tromba d'água ocorre quando há uma combinação de fatores atmosféricos, como a presença de uma nuvem cumulonimbus, que é uma nuvem de tempestade, e ventos fortes. Esses elementos criam um vórtice que suga a água para cima, formando a tromba d'água.