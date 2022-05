Três suspeitos de matar investigador da PC são presos em Ananindeua

A Polícia Civil do Estado do Pará (PCPA) prendeu três pessoas suspeitas na morte do investigador Elio Solandro da Silva Castro, baleado na última quinta-feira (5), em Ananindeua. Os suspeitos foram autuados por tráfico de drogas e porte ilegal de armas e estão à disposição da Justiça.

A Polícia Civil informou por meio de nota que segue investigando a possível participação deles e de outras pessoas no homicídio do investigador Elio Solandro da Silva Castro, por meio de uma força tarefa formada pela Divisão de Homicídios (DH), Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (CORE), do Núcleo de Inteligência Policial (NIP) e da Diretoria de Polícia Metropolitana (DPM) da Polícia Civil e todos os outros órgãos de segurança do Estado.



Relembre o caso

O investigador da Polícia Civil, Elio Solandro da Silva Castro, foi baleado por arma de fogo na rua do Fio, onde morava, no bairro da Guanabara. Os suspeitos do disparos estavam em um carro cinza. O policial chegou a ser socorrido e levado para o Hospital Metropolitano, mas não resistiu.