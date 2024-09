Belém terá ação de vacinação contra a influenza neste sábado (28). Veja onde!

As ações do Dia “D” de Mobilização Municipal da Campanha de Vacinação contra a Influenza serão realizadas, neste sábado (28), em 60 postos de vacinação em Belém e no Distrito de Mosqueiro, além de seis pontos estratégicos.

Este será o terceiro Dia “D” realizado pela Prefeitura, através da Secretaria Municipal de Saúde (Sesma). A meta é vacinar 90% de cada público-alvo da Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza. Segundo a coordenação do Programa de Imunizações da Sesma, o alcance da campanha, que iniciou no dia 2 de setembro, está em pouco mais de 10% de cobertura vacinal. Os postos funcionam de 8h às 17h.

O público-alvo da campanha são as crianças de seis meses a menores de 6 anos (5 anos 11 meses e 29 dias); pessoas com 60 anos ou mais de idade; gestantes em qualquer período da gravidez; puérperas de até 45 dias após o parto; trabalhadores de saúde dos serviços públicos e privados; professores da rede pública e privada; indígenas a partir dos seis meses; pessoas em situação de rua.

Também devem tomar a vacina policiais civis, militares, bombeiros e membros ativos das Forças Armadas; pessoas privadas de liberdade e funcionários do sistema prisional; adolescentes e jovens de 12 a 21 anos sob medidas sócio-educativas; pessoas com deficiência permanente; caminhoneiros; motoristas e cobradores de transporte coletivo rodoviário; trabalhadores portuários; pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais.

Até o dia 25 de outubro, a população pode continuar procurando o imunizante nas salas de vacinação em Unidades Básicas de Saúde (UBSs) de todos os oito distritos de Belém, de segunda a sexta-feira, no horário das 8h às 17h.

Locais estratégicos

Shopping Pátio Belém - 10h às 18h

Shopping Grão-Pará - 10h às 18h

Shopping Castanheira - 10h às 18h

Praça Batista Campos - 8h às 12h

Escola Rosalina Cruz - Av. Senador Lemos, 3430 - 8h às 12h

Escola Serra Freire – Tv. S-7 - Campina - Icoaraci - 8h às 12h