Belém terá 2ª edição do Dia 'D' de vacinação contra influenza neste sábado (21/9)

A segunda edição do Dia D de vacinação contra influenza será realizado neste sábado, 21, em Belém. Desta vez, os distritos administrativos que recebem a mobilização são Entroncamento (Daent) e Sacramenta (Dasac). Os imunizantes também poderão ser encontrados nos shoppings Pátio Belém e Bosque Grão-Pará. Já no domingo, 22, a ação de saúde vai até o Parque Estadual do Utinga Camilo Vianna.

Ao todo, serão disponibilizados mais de 70 postos de vacinação para proporcionar à população o melhor atendimento. O público-alvo da campanha são crianças de seis meses a menores de 6 anos (5 anos 11 meses e 29 dias); pessoas com 60 anos ou mais de idade; gestantes em qualquer período da gravidez; puérperas de até 45 dias após o parto; trabalhadores de saúde dos serviços públicos e privados; professores da rede pública e privada; indígenas a partir dos seis meses de idade; pessoas em situação de rua.

O público-alvo também é formado por policiais civis, militares, bombeiros e membros ativos das Forças Armadas; pessoas privadas de liberdade e funcionários do sistema prisional; adolescentes e jovens de 12 a 21 anos de idade sob medidas sócioeducativas; pessoas com deficiência permanente; caminhoneiros; motoristas e cobradores de transporte coletivo rodoviário; trabalhadores portuários; pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais.

Horários da vacinação

O horário diferenciado tem como objetivo otimizar a procura pela vacinação. No sábado, nos postos de saúde dos distritos administrativos do Entroncamento e Sacramenta, o atendimento será realizado de 8h às 17h. Nos shoppings Grão-Pará e Pátio Belém, das 10h às 18h. Carro Vacina na Feira da Pedreira e Igreja Batista do Utinga, das 8h às 12h. Parque Urbano Belém Porto Futuro, das 16h às 22h. No domingo, a equipe de vacinação atende das 7h às 12h, no Parque Estadual do Utinga Camilo Vianna.

Postos de Vacinação disponíveis no sábado, 21, das 8h às 17h:

Distrito Administrativo do Entroncamento (Daent)

UBS Paraíso Verde. Av. João Paulo II, entre Passagem Classe A e Cruzeiro.

UBS Castanheira. Av. 1° de Dezembro, 2000. Castanheira.

Igreja do Evangelho Quadrangular. Av. 1° de Dezembro, s/n - esquina c/ Rua São

Jorge. Castanheira.

ESF Mestre Alarino. Passagem São Francisco, 2655 - entre Rua Santa Clara e Rua Maria Helena.

UMS Curió. Passagem Eng. Alberto Engelhard (Estrada da Ceasa).

Colégio Intelecto. Passagem Dionísio Bentes. 253. Curió.

UEPA Campus V. Centro de Ciências Naturais e Tecnologia. Trav. Enéas Pinheiro, 2626. Marco.

Paróquia São Francisco Xavier. Trav. Mauriti, s/n. Marco.

ESF Souza. Conjunto Império Amazônico. Quadra Poliesportiva.

Centro Comunitário Nova Vida. Passagem Eládio Lima. Souza

Residência de morador. Passagem Santo Antônio. Souza.

Escola Estadual Jarbas Passarinho. Conjunto Costa e Silva. Souza.

UMS Águas Lindas. Conj. Verdejantes I, 2ª Rua, s/n.

UMS Marambaia. Rod. Augusto Montenegro, s/n.Km 01.

Escola Cornélio de Barros. Av. Dalva, ente Rua Capitão Braga e Pedro Álvares Cabral. Marambaia.

Escola Madre Celeste Rua C, nº 10. Gleba 3. Castanheira.

Escola Duque de Caxias. Rua Raul Soares, s/n. Esquina com Rua da Marinha. Marambaia.

C.E.I. Carrossel do Saber. Canal da àgua Cristal, 120. Marambaia.

UMS Tavares Bastos. Rua Rodolfo Chermont, 170. Marambaia.

Supermercado Matheus. Av. Tavares Bastos. Marambaia.

Igreja Evangélica dos Irmãos. Rua da Mata,669. Marambaia.

Escola Palmira Lins de Carvalho. Conj. Euclides Figueiredo. Rua F, s/n. Marambaia.

Paróquia Jesus Ressuscitado. Rua Marabá, 53. Esquina com Rua Ourém. Marambaia.

Igreja Evangélica Luterana do Brasil. Conjunto Mendara. Rua F. Marambaia.

UBS Água Cristal. Rua da Mata. Passagem União, 01. Marambaia.

Distrito Administrativo Sacramenta (Dasac)

UBS Canal da Pirajá. Trav. Barão do Triunfo, 1015, esquina com a Rua Nova. Pedreira.

Residência de morador. Trav. Antônio Everdosa, 1549, entre Lomas Valentinas e Angustura. Pedreira.

Bar do Chiquinho. Rua Nova, 1439, esquina com Enéas Pinheiro. Pedreira.

UBS Pedreira. Av. Pedro Miranda, esquina com Trav. Mauriti.

UMS Paraíso dos Pássaros. Rua dos Tucanos. Val-de-Cans.

Igreja Assembleia de Deus. Rua Maria dos Anjos, 291. Maracangalha.

UMS Providência Av. Norte. Val-de-Cans.

Igreja Nossa Senhora da Divina Providência. Av. Sul, s/n. Maracangalha.

ESF Malvinas. Avenida Julio Cesar. Passagem Tiradentes, 36. Maracangalha.

Arena João Gambá. Passagem Vila Nova, 644. Malvinas.

UMS Sacramenta. Av. Senador Lemos, esquina com Dr. Freitas.

EEEIF Professora Emiliana Sarmento. Av. Dr Freitas, 1472, com Marquês de Herval. Sacramenta.

EEEFM Santa Luzia. Trav. Perebebui, 492. Sacramenta.

USF Sacramenta. Passagem Mucajá, 271.

UMS Telégrafo. Rua do Fio, entre a Passagem São João e São Pedro.

Escola José Alves Maia. Av. Senador Lemos, s/n. Telégrafo.

Igreja São Raimundo Nonato. Av. Senador Lemos, 990. Telégrafo.

UMS Vila da Barca. Rua Cel. Luiz Bentes, 80. próximo à Pedro A. Cabral. Telégrafo.

Igreja Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Rod. Arthur Bernardes, s/n. Telégrafo.

Supermercado Formosa. Rua Curuçá, 580. Telégrafo.

Igreja Assembleia de Deus. Rod. Arthur Bernardes, 686. Telégrafo.

Capela Santíssimo Redentor. Passagem Stélio Maroja, 876. Telégrafo.

UBS Barreiro. Passagem Mirandinha, s/n.

UBS Barreiro II. Passagem São Sebastião, 188.

USF Canal da Visconde. Trav. Chaco, 1050. Pedreira.

UBS Galo II. Trav. Humaitá, 621. Pedreira.

ESF São Joaquim Trav. Angustura, 155, entre Pedro Álvares Cabral e Jardim das Poncianas. Sacramenta.

Padaria Santa Maria. Passagem Santa Maria. Sacramenta.

Pontos estratégicos:

21 de setembro (sábado)

Shopping Pátio Belém: das 10h às 18h

Shopping Grão-Pará: das 10h às 18h

Carro Vacina (na Feira da Pedreira), das 08h às 12h

Igreja Batista do Utinga, das 08h às 12h.

Porto Futuro, das 16h às 22h.

Domingo, 22 de setembro

Parque do Utinga 08h às 12h.