De Olho nos Olhinhos: campanha orienta sobre retinoblastoma em Belém neste sábado (21/09)

A campanha nacional "De Olho nos Olhinhos", um movimento de conscientização sobre o retinoblastoma - um tipo de câncer ocular que afeta crianças de 0 a 5 anos - volta à Belém com o objetivo de informar o público sobre os sintomas e a importância do diagnóstico precoce da doença. A ação Idealizada pelo casal de jornalistas, Tiago Leifert e Daiana Garbin, contará com orientações de médicos e estudantes de saúde em um shopping localizado na Augusto Montenegro, neste sábado (21/09) das 10h às 22h, com entrada gratuita.

Neste ano, a campanha traz um novo integrante, que promete aumentar a conexão com os pais e crianças. ‘De Olho nos Olhinhos’ conta agora com o mascote Flash, um gatinho que simula um dos sintomas visíveis da doença — o olho de gato — que estará nas cartilhas e materiais distribuídos ao público e à comunidade médica.

A campanha "De Olho nos Olhinhos" foi criada em 2022 pelos jornalistas, Tiago Leifert e Daiana Garbin, após a filha do casal, Lua, ser diagnosticada com a doença aos 11 meses, já em estágio avançado. Os pais decidiram falar publicamente sobre o diagnóstico para que outras famílias pudessem chegar ao tratamento mais rapidamente do que eles.

VEJA MAIS

O que é o retinoblastoma?

O retinoblastoma é um tipo raro de câncer ocular que se desenvolve na retina, responsável por captar a luz e enviar imagens para o cérebro. Geralmente, afeta crianças menores de cinco anos, sendo o tumor maligno intraocular mais comum nessa faixa etária. Sua incidência varia de 3 a 42 casos a cada 1 milhão de nascidos vivos, afetando igualmente meninos e meninas. O retinoblastoma pode se manifestar em um olho (unilateral) ou em ambos (bilateral).

Quando suspeitar de retinoblastoma?

Um dos principais sinais do retinoblastoma é a alteração do reflexo vermelho nos olhos, visível em fotografias ou no teste oftalmológico. Um reflexo anormal deve ser investigado imediatamente por um especialista. Outra manifestação comum é o estrabismo.

Como diagnosticar retinoblastoma em casa?

Em casa, pais e cuidadores podem adotar uma medida simples para ajudar a detectar o retinoblastoma de forma precoce: tirar uma foto com flash. Nas imagens, o olho afetado pelo retinoblastoma pode apresentar um reflexo esbranquiçado, em vez do reflexo avermelhado normal, o que é conhecido como “olho de gato”. Esse é o sintoma mais comum da doença.

Qual a causa do retinoblastoma?

A principal causa do retinoblastoma é o fator genético. O retinoblastoma é causado por mutações no gene RB1, localizado no cromossomo 13. A principal causa do retinoblastoma é o fator genético. Aproximadamente 90% dos casos são esporádicos, surgindo de maneira inesperada, enquanto 10% têm histórico familiar. Cerca de 40% das crianças com retinoblastoma possuem a forma genética herdada da doença, mesmo que nenhum outro familiar tenha apresentado o problema.

Como é feito o diagnóstico do retinoblastoma?

Diversos exames ajudam a confirmar ou descartar o diagnóstico de retinoblastoma, começando pelo exame de fundo de olho realizado pelo oftalmologista. Outros exames, como a ultrassonografia do globo ocular e a ressonância magnética das órbitas oculares, também podem ser solicitados para uma avaliação mais detalhada. Tomografia computadorizada e ressonância magnética também são utilizadas para avaliar a extensão do tumor.

Quem tem retinoblastoma pode ficar cego?

O retinoblastoma, tumor ocular mais comum na infância, afeta cerca de 400 crianças por ano no Brasil, segundo o Ministério da Saúde. Embora a doença possa causar cegueira e, em casos graves, ser fatal, as chances de cura chegam a 100% se o diagnóstico for feito precocemente.

Como é o tratamento do retinoblastoma?

O tratamento do retinoblastoma varia de acordo com o caso individual, levando em consideração a lateralidade, localização e tamanho do tumor, além da possível presença de metástases. As opções incluem:

Quimioterapia: Reduz o tamanho do tumor.

Terapia a laser (fotocoagulação): Diminui o tumor e seu suprimento sanguíneo.

Crioterapia: Usa frio extremo para destruir as células cancerosas.

Radioterapia: Utiliza radiação para eliminar as células tumorais.

Cirurgia: Em casos graves, pode ser necessário remover o olho afetado (enucleação).

O tratamento pode envolver uma combinação dessas abordagens, sendo essencial o acompanhamento por um oncologista ocular, além de uma equipe multidisciplinar composta por oftalmologistas, oncologistas, geneticistas, enfermeiros, e outros profissionais da saúde.

Os avanços no tratamento do retinoblastoma nos últimos anos resultaram em uma taxa de cura superior a 95% quando o diagnóstico é feito de forma precoce. O resultado depende do tamanho e propagação do tumor, assim como da existência de metástases.

Como Tiago Leifert descobriu o câncer no olho da filha?

A jornalista Daiana Garbin revelou que o marido, o apresentador Tiago Leifert, foi o primeiro a notar algo de errado nos olhos da filha, Lua, 3. A pequena trata o retinoblastoma, descoberto no maior grau da doença, desde setembro de 2021.

Daiana explica que chegou a duvidar das observações do apresentador até que ela identificasse algo diferente na filha. "O Tiago é meio hipocondríaco, meio com mania de doença, e eu falava: 'Para de ser louco! Não tem nada! Ela tá ótima!'. Ele dizia: 'Tem que levar ela no médico. Tem alguma coisa errada no olho da Lua. Eu vejo uma coisa branca. Eu achava que ele estava doido e, infelizmente, ele tinha razão", afirmou.

Serviço:

Campanha 'De Olho nos Olhinhos'

Onde: No hall de entrada do Parque Shopping Belém - Av. Augusto Montenegro, 4300 - Parque Verde.

Quando: Sábado (21/09/2024)

Horário: 10h às 22h