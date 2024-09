Defensoria Pública do Pará promove ação em alusão ao Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência

Nesta sexta-feira (20), a Defensoria Pública do Pará vai realizar uma ação de cidadania em alusão ao Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência, por meio do programa “Balcão de Direitos”. A programação acontece na sede da Defensoria localizada na Tv. Padre Prudêncio, nº 154, bairro Campina, das 8h às 14h.

A ação ofertará os serviços de emissão de RG e CPF, 2ª via de Certidão de Nascimento, Casamento e Óbito, Carteira de Trabalho Digital, foto 3x4 e atendimento jurídico em parceria com o Núcleo de Defesa dos Direitos Humanos e Ações Estratégicas (Nddh) da Defensoria. O foco do atendimento são pessoas com deficiência (PcD).

O coordenador do programa "Balcão de Direitos", defensor Marcus Vinicius Franco, destaca a relevância da data como uma oportunidade para se pensar questões relativas ao público PcD, como a acessibilidade.

“Esta ação do Balcão oferece nossos serviços para o público específico de PcD, com o objetivo de facilitar o acesso e também de chamar a atenção para a necessidade de políticas direcionadas à garantia dos direitos desta parcela da população, que ainda sofre com a falta de acessibilidade em serviços essenciais”, afirma o defensor.

Ele ressalta que, para o público com dificuldade de locomoção, o “Balcão” possui o projeto “Balcão mais próximo de você”, que leva os serviços regulares de emissão de documentos a residências, hospitais e asilos.

Dia Nacional de Luta PcD

No próximo sábado, 21, é comemorado o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência. A data conscientiza sobre a importância do desenvolvimento de políticas para a inclusão social do público PcD.

Segundo a última Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad), realizada em 2022, atualmente o Brasil possui 18,6 milhões de PcDs. Isso corresponde a 8,9% da população brasileira.

Serviço:

Ação de cidadania em alusão ao Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência

Local: Sede do programa “Balcão de Direitos” (Tv. Padre Prudêncio, nº 154 – Bairro da Campina)

Data: 20/09

Horário: 8h às 14h

Sugestão de entrevistado: defensor público Marcus Vinicius Franco (coordenador do programa "Balcão de Direitos")