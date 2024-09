Dia D da vacinação contra Influenza movimenta população em Belém

O “Dia D” da campanha nacional de vacinação contra a Influenza mobiliza diversas pessoas em busca da imunização na manhã deste sábado, 14, em Belém. Um dos pontos de ação é na praça da República, no bairro da Campina, onde o movimento é tranquilo. A aplicação começou às 9h e segue até às 13h.

A iniciativa, promovida pela Sesma, tem como objetivo ampliar a cobertura vacinal, especialmente entre os grupos prioritários. Os postos nos distritos administrativos funcionarão das 8h às 17h. A vacina também estará disponível nos seguintes pontos estratégicos: shoppings Grão-Pará e Pátio Belém, das 10h às 18h; e Feira do Barreiro, onde o Carro da Vacina atenderá de 9h às 13h.

A coordenadora do Programa de Imunizações da Secretaria Municipal de Saúde (Sesma), Nazaré Athayde, explica como foi pensada a ação de imunização.

"O Município de Belém resolveu implantar uma estratégia diferenciada, fazendo as vacinações pelos distritos. Assim, alguns distritos administrativos da cidade tem o seu número de unidades. Temos 80 postos correspondentes aos distritos Daout (Distrito Administrativo de Outeiro), Daico (Distrito Administrativo de Icoaraci) e Daben (Distrito Adminisrativo do Bengui), nos quais foram colocados postos em locais de difícil acesso, além dos pontos estratégicos. A vacinação é de muita importância porque realmente vai evitar que as pessoas adoeçam por gripe, que pode até levar até a morte", afirma a gestora.

A Sesma informa também que, para além dos dias D de vacinação, que ocorrem nos sábados, a população pode continuar procurando a vacinação nos postos de saúde, de 8h ás 17h.