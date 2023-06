Belém: bairros sem água devem ter serviço regularizado neste sábado (17), diz Cosanpa

Ao menos três bairros de Belém estão sem água nas torneiras nesta sexta-feira (16). De acordo com a Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa), a medida foi necessária por conta de uma manutenção emergencial no sistema que abastece a área. O serviço deve ser restabelecido neste sábado (17). As informações foram compartilhadas por meio das redes sociais da Cosanpa.

Entre os bairros que estão sem água ou com baixa pressão estão: Umarizal, Nazaré e Reduto. Mais cedo, a Cosanpa chegou a publicar um mapa das áreas atingidas no Umarizal. Veja!

VEJA MAIS

[[(standard.Article) Concessionárias da Grande Belém já vendem modelos com desconto e comemoram aumento de lucro]]

Ainda segundo a Cosanpa, a previsão é que as equipes finalizem os trabalhos ainda pela madrugada para o retorno gradual do serviço.