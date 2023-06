Concessionárias da Grande Belém já vendem modelos com desconto e comemoram aumento no lucro

Os paraenses voltaram a visitar as concessionárias da Grande Belém motivadas pelo Programa “Carro Popular”, do Governo Federal, que busca baratear veículos por todo o país dando descontos que podem variar entre R$ 2 mil a R$ 8 mil aplicado em carros com valor de mercado de até R$ 120 mil. Lançado em junho desde ano, nos primeiros 15 dias, foi direcionado para consumidores comuns, gerando um alto fluxo de pessoas físicas nas lojas que buscavam fazer a aquisição de um novo veículo.

Dados mais atualizados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), mostram que já foram destinados cerca de R$ 370 milhões como incentivo à indústria automotiva do país pelo Programa. O recurso, que resulta da redução de impostos, representa quase 25% do total de R$ 1,5 bilhão disponível para a iniciativa.

Ainda de acordo com o MDIC, dos R$ 500 milhões disponíveis para o segmento de automóveis, 30%, ou seja, R$ 150 milhões já foram utilizados em descontos para o consumidor.

Mesmo após o anúncio de que o programa “Carro Popular” pode durar apenas um mês, segundo estimativa da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea), e confirmado na última terça-feira (13) pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), revendedores enxergam oportunidade como lucrativa para o mercado automobilístico.

O gerente geral de veículos, Marcelo Moraes, afirmou que na concessionária Volkswagen Vegan, localizada na Pedro Álvares Cabral, no bairro do Umarizal, ao longo da semana houve uma grande movimentação de clientes que estavam ansiosos pela redução no valor de carros populares prevista pelo Programa.

“No feriado do dia 8 de junho tivemos o registro de maior fluxo de atendimento e fechamento do mês, justamente quando saiu a tabela com os descontos na Volkswagen. O desconto foi real e os consumidores querem aproveitar”, acrescentou o gerente, que informou que até agora foram vendidos mais de 30 carros e a meta é chegar aos 70 veículos.

Marcelo destacou que na pandemia houve um aumento de preços de veículos e, muitos consumidores ficam impossibilitados por questões econômicas de conseguir comprar um carro ou até mesmo trocá-lo por um superior. Segundo ele, agora, com o Programa, esse comprador passa a ter uma “possibilidade real”.

Para conseguir atrair o cliente, o gerente disse que a concessionária tem investido em facilitar a entrada dada para aquisição do carro. “Estamos parcelando a entrada em dez vezes sem juros no cartão de crédito, fazendo troca com troco, super avaliação do usado, e modelos que estão na faixa de preço do programa, estamos com preço de nota fiscal de fábrica e taxa zero”, explicou Marcelo sobre a ordem da estabelecimento ser zerar o estoque.

Novas oportunidades

Vander Moreira, diretor de marcas da concessionária Revemar Peugeot, localizada nos bairros do Umarizal, em Belém, e na Rodovia BR-316, em Ananindeua, observou que a demanda de clientes subiu, em média, 50% em relação ao mês anterior. Segundo ele, cerca de 60 veículos já foram vendidos só em junho.

Vander Moreira, diretor de marcas da concessionária Revemar Peugeot (Ivan Duarte / O Liberal)

Mas, o que chama atenção do diretor são as oportunidades geradas ao mercado automobilístico paraense. “A pessoa que ia comprar um seminovo, agora, pode se interessar em um zero km, porque consegue comprar com o dinheiro da entrada que tem. Esse é um novo segmento de mercado que está alavancando as vendas e gerando oportunidades”, destacou Vander.

Carro há muito tempo deixou de ser um simples “luxo” para se tornar necessidade para a locomoção diária para a gestora de Recursos Humanos, Roberta Castro, de 32 anos. Após ser anunciado o programa, a paraense tem se dedicado a pesquisar valores e modelos para escolher certo na hora de comprar um veículo novo.

“Estou conversando apenas por telefone com alguns vendedores e recebendo o orçamento. Mas, a proposta do Governo é muito boa e vai baratear o carro, já é uma grande ajuda para o consumidor”, disse a gestora que pretende aproveitar o desconto.

Ele acrescenta que as lojas especializadas terão um aumento nas vendas, o que irá gerar na manutenção de empregos dos que atuam na revenda de veículos. “Portanto, o programa não irá gerar impacto significativo na economia regional”, reiterou Nélio.