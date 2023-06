Autoescolas de Belém planejam promoções para ‘surfar’ na redução dos preços de carros populares

Com o anúncio da redução dos preços de carros populares, as autoescolas de Belém estão começando a serem mais demandadas por potenciais consumidores que sonham em tirar a carteira de habilitação e comprar um veículo. Para “surfar” na tendência da redução de custos, algumas já estão planejando possíveis promoções, facilitando o custo para o bolso do aluno, já que todo o processo para tirar a primeira habilitação pode custar em média R$ 2.800, incluindo as aulas e as demais taxas de exames, segundo informou o Departamento de Trânsito do Estado do Pará (Detran-PA).

Já somente às aulas de direção para a Categoria B - destinada ao carro de passeio - podem variar de preço de acordo com cada bairro da capital paraense. Em uma autoescola do bairro do Marco, o curso teórico online durante cinco dias, vinte aulas práticas e certificado digital junto ao Detran-Pa pode vir custar R$1.200; no bairro do Souza, apenas as aulas e o aluno pagando as taxas do departamento de trânsito, é no valor de R$ 1.100.

Adilson Gomes é instrutor de direção e dono de uma autoescola localizada no bairro de Nazaré, em Belém. No espaço, são oferecidos serviços de primeira habilitação; aula para habilitados, ou popularmente conhecida como a "reciclagem"; exames toxicológicos.

Após o anúncio do Programa "Carro Popular", as autoescolas de Belém começaram a ficar mais demandadas por paraenses que buscam tirar a carteira de habilitação (Carmem Helena / O Liberal)

Após ser anunciado a facilitação na compra de veículos populares, o instrutor começou perceber uma maior procura de indivíduos que estão buscando os serviços, seja para renovar a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) ou para tirar a primeira via.

“Ainda não é uma demanda significativa, mas acredito que as pessoas estejam ansiosas pela efetivação desse benefício. A maioria quer a primeira habilitação para fins remunerados, sabemos que com a escassez de emprego, muitos migram para o ramo de aplicativos”, disse Adilson.

Na autoescola em que o instrutor trabalha, os preços das aulas teóricas e práticas com ou sem a taxa do Detran-PA variam entre R$ 1.500 a R$ 2.538,34. Para agradar os novos clientes, Adilson contou que pensa em também reduzir os custos, e quem sabe, realizar promoções que agradam o bolso do consumidor.

“A empresa tem interesse em facilitar, para que muitas pessoas possam realizar o sonho de tirar sua primeira habilitação, que representa muito mais do que uma vontade, e sim, a liberdade de locomoção”, acrescentou o instrutor.

Carteira de habilitação é sonho de muitos paraenses

Atualmente, há 1.559.865 condutores registrados no Estado do Pará. Os dados foram repassados pelo próprio Detran. A enfermeira Rita Gonçalves, de 25 anos, idealiza desde a época da faculdade conseguir entrar na lista de habilitados. Quando começou trabalhar percebeu ainda mais que o desejo se tornou uma necessidade por conta da sua rotina de plantões.

A enfermeira Rita Gonçalves quer retirar a carteira de primeira habilitação (Carmem Helena / O Liberal)

“Com a minha rotina fica praticamente impossível viver de transporte coletivo. Ser motorista vai me ajudar muito com os meus horários, pois até mesmo quando peço transporte por aplicativo demora bastante e comumente cancelam as viagens”, acrescentou a enfermeira que pretende começar as aulas da autoescola em julho deste ano.

O mês das férias foi escolhido por Rita não aleatoriamente. Ela afirmou que ainda está se organizando em relação aos horários do trabalho para conseguir se dedicar de forma certa às aulas de direção e os conteúdos teóricos.

“Estou ansiosa para começar, pois somente dessa forma irei conseguir ter mais liberdade. Para isso, estou desembolsando em torno de R$ 2 mil entre as taxas do dentro e da autoescola”, disse a enfermeira.

Além de fazer as aulas de direção, os planos de Rita após tirar a carteira de motorista também envolve a compra de um automóvel. Ela acredita que o programa do Governo, de baratear carros populares, pode ajudá-la obter o veículo de uma forma mais rápida, tornando o sonho menos distante.

“Esse programa poderá me ajudar a conseguir o carro, mas ainda estou pesquisando bem o custo que vai ser. Pretendo gastar entre R$ 80 a 90 mil mais as taxas de financiamento”, acrescentou Rita.

CNH Pai D’Égua pretende ampliar serviços após anúncio do Governo Federal

Desde o lançamento em junho de 2021, o Programa CNH Pai D’Égua, do Governo do Estado, já emitiu dezenas de carteiras de motorista e auxiliou de forma direta a população mais carente e que desejava uma oportunidade para tirar habilitação. Para contemplá-los, acompanhando as ações desenvolvidas pelo Governo Federal, o Detran anunciou que irá lançar um novo edital do programa no mês de setembro de 2023.

Por nota, o órgão informou que serão disponibilizadas 15 mil vagas e ficam divididas em: 3 mil para celebração de convênios e parcerias com instituições públicas e/ou privadas; 4.500 vagas para mulheres; 1.500 vagas para Pessoas com Deficiência (PcD); e 6 mil vagas para ampla concorrência.

“O principal requisito para ser atendido pelo programa é ter o cadastro realizado/atualizado no CADÚnico”, disse o Detran-PA em documento.