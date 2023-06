Carros com desconto do governo: veja a lista com os modelos e os valores que serão diminuídos

Foi divulgada no final da manhã desta quarta-feira (14/06), a lista com os 31 modelos de veículos que terão desconto com o Programa de subsídio para carros zero quilômetro. Ao todo, nove montadoras foram beneficiadas e já podem reduzir o preço de seus veículos. Veja a lista dos carros e o valor do desconto de acordo com o modelo:

Carros Zero com desconto do Governo Federal

Renault Kwid Zen - R$ 8.000

Fiat Mobi Like - R$ 8.000

Renault Kwid Intense - R$ 7.000

Renault Kwid Outsider - R$ 7.000

Volkswagen Gol - R$ 7.000

Chevrolet Onix Plus LT 1.0 manual 88 R$ 7.000

Fiat Mobi Trekking - R$ 7.000

Volkswagen Polo Track - R$ 6.000

Volkswagen Polo MPI - R$ 6.000

Chevrolet Onix 1.0 manual - R$ 6.000

Chevrolet Onix LT manual - R$ 6.000

Chevrolet Onix Plus LT manual - R$ 6.000

Hyundai HB20 Sense 2023 - R$ 6.000

Hyundai HB20 Sense 2024 - R$ 6.000

Hyundai HB20 Comfort 1.0 manual - R$ 6.000

Fiat Argo 1.0 - R$ 6.000

Fiat Argo 1.0 Drive - R$ 6.000

Fiat Cronos 1.0 - R$ 6.000

Fiat Cronos 1.0 Drive - R$ 6.000

Fiat Argo Trekking manual - R$ 6.000

Fiat Cronos 1.3 Drive - R$ 6.000

Citroën C3 1.0 Feel - R$ 6.000

Renault Logan 1.0 Life - R$ 5.000

Renault Logan 1.0 Zen - R$ 5.000

Renault Stepway 1.0 Zen - R$ 5.000

Volkswagen Polo TSI manual - R$ 5.000

Volkswagen Virtus manual - R$ 5.000

Volkswagen Gol Last Edition - R$ 5.000

Chevrolet Onix LT 1.0 manual - R$ 5.000

Chevrolet Onix LTZ 1.0 turbo manual - R$ 5.000

Chevrolet Onix Plus 1.0 turbo automático - R$ 5.000

Chevrolet Onix Plus 1.0 turbo LT manual - R$ 5.000

Chevrolet Onix Plus 1.0 turbo LT automático - R$ 5.000

Chevrolet Onix Plus 1.0 turbo LTZ manual - R$ 5.000

Chevrolet Onix Plus 1.0 turbo LTZ automático - R$ 5.000

Chevrolet Onix Plus Midnight 1.0 turbo automático - R$ 5.000

Chevrolet Onix Plus 1.0 turbo automático - R$ 5.000

Hyundai HB20 Limited 1.0 manual - R$ 5.000

Hyundai HB20S Comfort 1.0 manual - R$ 5.000

Hyundai HB20S Limited 1.0 manual - R$ 5.000

Fiat Argo 1.3 Drive - R$ 5.000

Fiat Argo 1.3 Drive S-Design automático - R$ 5.000

Fiat Argo 1.3 Trekking automático - R$ 5.000

Fiat Cronos 1.3 Drive automático - R$ 5.000

Fiat Cronos 1.3 Drive S-Design manual - R$ 5.000

Fiat Pulse 1.3 Drive manual - R$ 5.000

Fiat Cronos 1.3 Drive S-Design automático - R$ 5.000

Fiat Strada 1.3 Freedom Cabine Plus - R$ 5.000

Fiat Pulse 1.3 Drive automático - R$ 5.000

Fiat Cronos 1.3 Precision automático - R$ 5.000

Renault Stepway 1.6 Zen - R$ 4.000

Renault Stepway 1.6 Iconic automático - R$ 4.000

Renault Duster 1.6 Intense manual - R$ 4.000

Renault Duster 1.6 Intense automático - R$ 4.000

Renault Oroch 1.6 Pro - R$ 4.000

Volkswagen Polo Comfortline - R$ 4.000

Volkswagen Polo Highline - R$ 4.000

Volkswagen Virtus automático - R$ 4.000

Volkswagen T-Cross Sense - R$ 4.000

Volkswagen Saveiro Robust Cabine Simples - R$ 4.000

Volkswagen Saveiro Robust Cabine Dupla - R$ 4.000

Volkswagen Saveiro Trendline Cabine Simples - R$ 4.000

Volkswagen Virtus Comfortline - R$ 4.000

Toyota Yaris Sedan XL - R$ 4.000

Toyota Yaris Sedan XS - R$ 4.000

Chevrolet Onix 1.0 turbo automático - R$ 4.000

Chevrolet Onix LT 1.0 turbo automático - R$ 4.000

Chevrolet Onix LTZ 1.0 turbo automático - R$ 4.000

Chevrolet Onix RS 1.0 turbo automático - R$ 4.000

Chevrolet Onix Premier 1.0 turbo automático - R$ 4.000

Chevrolet Spin 1.8 LS manual - R$ 4.000

Chevrolet Spin 1.8 LS automático - R$ 4.000

Chevrolet Spin 1.8 LT manual - R$ 4.000

Chevrolet Montana 1.2 turbo manual - R$ 4.000

Chevrolet Montana LT 1.2 turbo manual - R$ 4.000

Chevrolet Tracker 1.0 turbo automático - R$ 4.000

Hyundai HB20 Comfort 1.0 turbo manual - R$ 4.000

Fiat Strada 1.4 Endurance Cabine Plus - R$ 4.000

Fiat Fiorino 1.4 Business - R$ 4.000

Fiat Strada 1.3 Freedom Cabine Dupla manual - R$ 4.000

Fiat Strada 1.3 Volcano Cabine Dupla manual - R$ 4.000

Fiat Strada 1.3 Volcano Cabine Dupla automática - R$ 4.000

Fiat Pulse 1.0 turbo Audace - R$ 4.000

Fiat Fastback automático - R$ 4.000

Jeep Renegade 1.3 Turbo - R$ 4.000

Jeep Renegade Sport 1.3 Turbo - R$ 4.000

Citroën C3 1.6 First Edition automático - R$ 4.000

Peugeot 208 1.6 Allure automático - R$ 4.000

Citroën C4 Cactus 1.6 Live automático - R$ 4.000

Peugeot Partner Rapid 1.4 Business - R$ 4.000

Peugeot 2008 1.6 Allure automático - R$ 4.000

Peugeot 2008 1.6 Style automático - R$ 4.000

Peugeot 2008 1.6 Roadtrip automático - R$ 4.000

Toyota Yaris XL - R$ 3.000

Toyota Yaris XS - R$ 3.000

Nissan Kicks Active - R$ 3.000

Nissan Kicks Active com multimídia - R$ 3.000

Nissan Kicks Sense - R$ 3.000

Hyundai HB20S Comfort 1.0 turbo automático - R$ 3.000

Hyundai HB20S Platinum 1.0 turbo automático - R$ 3.000

Peugeot 208 1.6 Roadtrip automático - R$ 3.000

Peugeot 208 1.6 Griffe automático - R$ 3.000

Chevrolet Spin 1.8 LT 7 lugares automático 60 R$ 2.000

Chevrolet Spin 1.8 LTZ automático - R$ 2.000

Hyundai HB20 Comfort 1.0 turbo manual - R$ 2.000

Hyundai HB20 Comfort 1.0 turbo automático -R$ 2.000

Hyundai HB20 Platinum 1.0 turbo automático - R$ 2.000

Hyundai HB20 Platinum Plus 1.0 turbo automático - R$ 2.000

Hyundai HB20S Platinum 1.0 turbo automático - R$ 2.000

