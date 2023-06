Programa de desconto de carro novos pode durar apenas um mês; entenda

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou hoje, durante uma transmissão ao vivo pelas redes sociais da presidência da República intitulada "Conversa com o Presidente", que o programa de desconto para a compra de carros novos lançado pelo governo na semana passada, pode ter uma duração de apenas um mês.

Segundo suas palavras: "Reduzimos um pouco o preço do carro. Vi uma notícia hoje que menciona que o programa vai durar apenas um mês, então, você vê..."

De acordo com as regras do programa, que foi lançado na semana passada, os descontos variam de R$ 2 mil a até R$ 8 mil para veículos com valor de até R$ 120 mil.

O programa dispõe de um total de R$ 1,5 bilhão, dos quais cerca de R$ 500 milhões são destinados aos automóveis. Quando esses recursos se esgotarem, as montadoras não poderão mais oferecer os descontos.

A Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea) estimou na semana passada que entre 100 mil e 110 mil automóveis e comerciais leves devem aproveitar os descontos de R$ 2 mil a R$ 8 mil, antes que o teto de R$ 500 milhões em créditos tributários disponibilizados pelo Ministério da Fazenda seja atingido.

A Anfavea informou em nota que isso provavelmente acontecerá em pouco mais de um mês, ou seja, bem antes do prazo estipulado de quatro meses pela Medida Provisória 1175.

Nas primeiras duas semanas, as vendas com desconto serão exclusivas para pessoas físicas. Esse prazo poderá ser prorrogado por até 60 dias, dependendo da resposta do mercado. Após esse período, as empresas também poderão se beneficiar do programa.

As empresas que aplicarem o desconto na venda ao consumidor receberão um crédito tributário.

O governo divulgará os modelos disponíveis

O prazo para as montadoras decidirem se participariam do programa de subsídios para automóveis e quais modelos ficariam mais baratos encerrou ontem, segunda-feira (12). Segundo o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), a lista das empresas participantes e os modelos disponíveis com descontos devem ser publicados em sua página na internet até esta quarta-feira (14).