Lista de montadoras vão aderir ao ‘carro zero com desconto’ vai ser divulgada na quarta-feira (14)

Após o Governo Federal anunciar medidas que podem baratear veículos, o prazo para as montadoras informarem se irão participar do programa de subsídios de automóveis, e quais os modelos ficarão mais em conta termina nesta segunda-feira (12). No total, o governo reservou R$ 1,5 bilhão para o programa.

A lista de empresas que vão participar e os modelos disponíveis com descontos devem ser publicadas na internet até a próxima quarta-feira (14). As vendas de carros com desconto serão exclusivas para pessoas físicas nos primeiros 15 dias, prazo que pode ser prorrogado por até 60 dias, a depender da resposta do mercado.

Todas as empresas que aplicarem o desconto na venda do automóvel para o consumidor receberão um crédito tributário.