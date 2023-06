Concessionárias em Belém reduzem preço e carros ganham desconto de R$ 9 a 11 mil

As concessionárias de Belém já começaram a aderir nesta quarta-feira (7) a Medida Provisória (MP), que cria o programa de desconto em carros, ônibus e caminhões, publicada no Diário Oficial da União (DOU), no dia 6 de maio. No plano, o desconto pode variar de R$ 2 mil a R$ 8 mil no preço final dos carros de até R$ 120 mil. Mas, na capital paraense, há espaços que prometem gerar uma economia de R$ 9 a R$ 11 mil para o consumidor que quiser adquirir um automóvel novo.

De acordo com a MP, o máximo de desconto será para carros que cumprirem os critérios social, de preservação do meio ambiente e de densidade industrial. Nos primeiros 15 dias, a venda dos automóveis terá desconto exclusivo para pessoas físicas, prazo que pode ser prorrogado por até dois meses, como informou o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC).

Na Região Metropolitana, a concessionária Revemar Peugeot, localizada nos bairros do Umarizal, em Belém, e na Rodovia BR-316, em Ananindeua, está com expectativas altas para as vendas de carros já com desconto aplicado e acredita que a maior procura irá ocorrer no final de semana, quando os indivíduos vão se dirigir aos espaços para começar fechar negócios.

De acordo com o diretor de marcas da Revemar, Vander Moreira, a medida veio, de fato, para baixar os preços dos carros, mas o desconto irá depender exclusivamente do modelo que for escolhido pelo consumidor.

“Nós temos R$ 500 mil disponíveis para o segmento de quatro rodas para fazer esses descontos. É uma corrida de venda para poder vender com preços menores e o maior beneficiado é o cliente final”, afirmou Vander, acrescentando que linhas de veículos conhecidas ficaram com descontos especiais.

O diretor de marcas explicou, que na prática, um Citroen C3 1.0 que custava R$ 73.900, agora, com o programa ficará no valor de R$ 62.900, sofrendo um desconto de R$ 11 mil. No caso Peugeot 208 1.0 que era vendido no preço de R$ 73 mil cairá para R$ 62.990.

Apesar de serem descontos expressivos, Vander pontuou que quem irá reduzir os preços dos veículos são as próprias montadoras. “O Governo não está diminuindo os impostos, está fazendo créditos através dos descontos repassados para o cliente. Nós precisamos aguardar para saber se os preços dos carros vão baixar”, complementou.

Procura dos clientes por carros novos ainda está ‘morno’

Nas concessionárias Volkswagen Vegan, localizadas na Pedro Álvares Cabral e na BR-316, KM 2, poucos clientes se direcionaram para comprar carros novos após o preço sofrer ajuste, segundo informou o diretor comercial, Paulo Victor Barros Mutran. Ele acredita que ao longo da semana o movimento deve “esquentar”.

Dentre as condições oferecidas pelo espaço, que enxerga o desconto com otimismo, preços reduzidos com abatimento de mais de R$ 9 mil, financiamento com taxas de juros acessíveis e estoque a pronta entrega.

Quando colocada na ponta do lápis, Paulo Victor explica que, por exemplo, o Polo Track, um dos automóveis mais vendidos no Brasil, custava em maio R$ 82.290, e a partir do programa, passará a custar R$ 74.990. O T-Cross Sense que custava R$ 116.550 caiu para R$ 107,550.

“A Medida Provisória do Governo que busca trazer de volta o carro popular tem caráter temporário, durará por volta de três meses. Então, é importante que quem pretenda comprar o seu carro com desconto oferecido seja ágil para aproveitar”, afirmou Paulo Victor.