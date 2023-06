Medida do governo que barateia carros também vai impactar preços de seminovos e usados; veja como

Anunciadas pelo governo federal, as medidas que barateiam veículos novos de até R$ 120 mil podem trazer competitividade para o mercado e reduzir os preços dos carros seminovos (com até três anos de uso), segundo especialistas. O plano prevê o desconto de R$ 2 mil até R$ 8 mil no custo final de carros novos, além de subsídios para a redução do preço de caminhões e de ônibus. No total, R$ 1,5 bilhão foram reservados.

Segundo o vice-presidente e ministro da Indústria, Geraldo Alckmin, o desconto máximo será para carros que cumprirem os critérios social (mais baratos), de preservação do meio ambiente (menos poluentes) e de densidade industrial (com mais itens produzidos no Brasil). O programa tem validade de quatro meses.

Carros seminovos e usados

Segundo especialistas, a medida do governo deve impactar principalmente a categoria de seminovos. Isso porque a tendência é que ocorra uma espécie de efeito dominó, com reflexo maior nos preços dos seminovos, movimento que também atingirá automaticamente os usados, ou seja, com mais de três anos de uso. Se o desconto for de 10%, por exemplo, dependendo do modelo, o mesmo percentual se reflete nos seminovos e usados.

Uma das consequências dos descontos nos carros novos, segundo especialistas, pode ser a migração progressiva dos compradores: quem estava comprando um seminovo pode cogitar um novo, ao mesmo tempo que quem estava comprando um usado pode cogitar comprar um seminovo. Por causa disso, há toda uma relação ao longo do segmento. A redução nos valores dos veículos deve atingir também aqueles carros que já saíram de linha de produção.

Quando os efeitos começam a valer?

Os reflexos nos preços dos seminovos e usados podem ser rápidos desde que haja um entendimento geral do mercado sobre a medida. Pode haver também receio entre compradores e vendedores por se tratar de uma medida temporária.

Outros especialistas acham que o processo pode ser mais demorado devido ao período de adaptação do mercado, e que o tempo de duração da proposta - de quatro meses - também vai orientar a decisão das montadoras sobre suas políticas de produção de veículos novos.

Diferenças regionais

A queda nos preços dos carros, segundo especialistas, pode variar de acordo com cada região, considerando as diferenças de oferta e demanda. Ou seja, se determinado modelo for bastante ofertado no Estado de São Paulo, por exemplo, ele tende a ser mais impactado pela medida.

Em regiões com menor oferta, a situação é inversa: com poucos veículos no mercado, a pressão do preço dos carros novos deve ser menor sobre os seminovos, que, por sua vez, devem pressionar menos os usados.