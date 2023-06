Governo anuncia medida para baratear carros, ônibus e caminhões

O programa de incentivo à aquisição e compra de veículos no Brasil foi detalhado pelo governo federal nesta segunda-feira (5). Durante o anúncio em Brasília (DF), Fernando Haddad, Ministro da Fazenda, informou que o pacote de incentivos fiscais abrangerá não apenas carros de passeio, mas também caminhões, ônibus e vans.

A iniciativa totaliza R$ 1,5 bilhão em créditos tributários para subsidiar a venda de veículos a preços mais baixos, e essas vantagens serão encerradas quando esse limite for atingido, o que deve ocorrer em aproximadamente quatro meses, esclareceu Haddad. De acordo com o ministro, do montante total, R$ 500 milhões serão destinados a carros de passeio com preço de até R$ 120 mil, enquanto R$ 700 milhões serão destinados a caminhões e R$ 300 milhões a vans e ônibus.

Fernando Haddad ressaltou, especialmente em relação aos automóveis, que os primeiros 15 dias do programa serão voltados para clientes pessoa física. A intenção, explicou o ministro, é evitar que, nesse período, as vendas sejam direcionadas exclusivamente a locadoras e frotistas em geral.

Geraldo Alckmin, vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, esclareceu que o desconto para carros de passeio variará de R$ 2 mil a R$ 8 mil. Os valores serão fixos e não mais proporcionais ao preço do veículo, como Alckmin havia anunciado no dia 25 anterior. Conforme adiantado pelo vice-presidente, o desconto variará de acordo com três critérios: Eficiência energética, Preço e Índice de nacionalização de componentes