Carros usados e seminovos por até R$ 40 mil: veja opções para quem quer economizar

O aumento do preço dos carros 0 km tem deixado muitos brasileiros sem condições de comprar um modelo novo. Mas não se preocupe, existem opções no mercado de carros usados e seminovos que podem ser uma boa alternativa para quem deseja economizar. A pesquisa foi feita de acordo com a tabela Fipe, que expressa preços médios de veículos no mercado nacional

Reunimos diversas opções de modelos de carros usados com preços entre R$20 mil e R$40 mil, com uma visão geral do que está disponível no mercado e poderá escolher o modelo que mais se encaixa às suas necessidades.

É importante lembrar que, ao optar por um carro usado, pode ser necessário fazer concessões, como escolher um exemplar mais antigo ou com menos equipamentos. Além disso, é essencial avaliar a quilometragem do veículo e fazer um levantamento dos gastos pós-compra, como seguro e consumo de combustível.

Veja modelos de carros usados e seminovos de R$ 20 a R$ 50 mil

Ford KA (2010)

– Versão: 1.0 MI 8V

– Motor: 1.0 flex de 76 cv

– Câmbio: Manual

– Faixa de preço: R$ 27 mil

– Média: 108.657 km rodados

Nissan Livina (2012)

– Versão: S

– Motor: 1.6 flex de 108 cv

– Câmbio: Manual

– Faixa de preço: R$ 30 mil

– Média: 138.335 km rodados

Nissan March (2013)

– Versão: S

– Motor: 1.0 16V flex de 74 cv

– Câmbio: Manual

– Faixa de preço: R$ 34 mil

– Média: 84.663 km rodados

Fiat Idea (2014)

– Versão: Essence

– Motor: 1.6 flex de 117 cv

– Câmbio: Automatizado

– Faixa de preço: R$ 35 mil

– Média: 116.200 km rodados

Renault Logan (2014)

– Versão: Dynamique

– Motor: 1.6 flex de 106 cv

– Câmbio: Manual

– Faixa de preço: R$ 37 mil

– Média: 145.716 km rodados

Chevrolet Onix (2013)

– Versão: LS

– Motor: 1.0 flex de 80 cv

– Câmbio: Manual

– Faixa de preço: R$ 40 mil

– Média: 115.033 km rodados