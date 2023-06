Confira veículos usados e seminovos mais baratos que o 'novo carro popular'

O governo publicou uma Medida Provisória que dá descontos e incentiva a venda de carros novos. No entanto, na última terça-feira (13), o presidente Lula comunicou que o programa irá durar apenas um mês, conforme os créditos concedidos às montadoras se esgotem. Apesar dos descontos significativos, entre R$ 2 mil a R$ 8 mil, a discussão é se o preço realmente é popular. De todos os modelos, apenas dois carros ficaram com preço abaixo de R$ 60 mil: Fiat Mobi e Renault Kwid.

Porém, o mercado de automóveis seminovos e usados oferece opções mais espaçosas pelo valor do "novo carro popular" ou até menos. Confira alguns dos modelos seminovos e usados que custam na faixa dos R$ 60 mil.

Hyundai HB20 Vision 2020

HB20 Vision (Foto: Divulgação)

A versão intermediária Vision, modelo 2020, do HB20 tem motor econômico 1.0 de três cilindros com 80 cv acoplado ao câmbio manual de cinco marchas.

Além disso, ele também conta com controles de tração e estabilidade, retrovisor elétrico, central multimídia com tela de 8 polegadas em seu interior, vidros elétricos e maçanetas e retrovisores na cor da carroceria.

Honda Fit LX 2015

Fit LX (Foto: Divulgação)

O Honda Fit ainda é considerado um veículo confiável, versátil e econômico entre os consumidores. Em sua versão intermediária LX no modelo 2015 o motor é o 1.5 com câmbio manual de cinco marchas ou automático do tipo CVT.

A opção sai entre R$ 55 mil e R$ 60 mil. Porém, quem quiser transmissão robotizada do câmbio terá que desembolsar a partir de R$ 60 mil. Porém, o modelo não conta com tantos itens tecnológicos.

Ar-condicionado, direção elétrica, banco do motorista com regulagem de altura e profundidade, rodas de liga leve de 16 polegadas, airbag duplo, vidro elétrico para o motorista, banco traseiro bipartido e sistema de rebatimento dos bancos estão no LX 2015. Além de sistema de áudio com CD player, USB, Bluetooth e alarme de série.

Chevrolet Cobalt LTZ 2017

Cobalt LTZ (Foto: Divulgação)

O consumidor pode pagar entre R$ 55 mil e R$ 60 mil em modelos LTZ e Elite 2017, ambas equipadas com o motor 1.8 aspirado de 111 cv e 17,7 kgfm e câmbio automático de seis marchas.

O sedã pode ser bem equipado e receber sensor de estacionamento, computador de bordo, controle de velocidade de cruzeiro, central multimídia MyLink2 com tela de sete polegadas com Android Auto e Apple CarPlay, volante multifuncional, sensor crepuscular e até câmera de ré.

Ford Ecosport

Ecosport (Foto: Divulgação)

Dá para gastar até R$ 60 mil em um veículo esportivo robusto e muito conhecido no mercado. O Ford Ecosport Freestyle SE 2015 pode custar entre R$ 56 mil e R$ 62 mil.

O motor é o 1.6 aspirado de 131 cv, 16,1 kgfm e câmbio manual de cinco marchas. O carro também é cheio de equipamentos, com controle eletrônico de estabilidade e tração, assistente de partida em rampa, rodas de 16 polegadas, direção elétrica, ar-condicionado, sistema de conectividade SYNC com comandos de voz, USB, Bluetooth e comandos de áudio no volante, além de freios ABS com EBD e os obrigatórios airbags dianteiros.

Volkswagen Fox 2018

Fox (Foto: Divulgação)

Um hatch altinho é um dos seminovos mais procurados atualmente. A mecânica conhecida, design robusto, custo de manutenção competitivo e boa oferta de componentes no mercado de reposição explica esa alta procura.

Na versão de Comfortline, o carro tem motor 1.6 aspirado de 104 cv e 14,5 kgfm. O câmbio pode ser manual de cinco marchas ou automático de cinco. Há também alguns equipamentos de conectividade e segurança, como sensor de estacionamento dianteiro e traseiro além do sistema multimídia com tela de 6,5". Unidades do Fox Comfortline 2018 podem ser encontrados online a partir de R$ 53 mil.

(*Estagiária Hannah Franco, sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de OLiberal.com)