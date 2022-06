Trapiche de Icoaraci será interditado nesta quarta-feira (22/06) para instalar novo flutuante

O trapiche de Icoaraci será interditado nesta quarta-feira (22), a partir das 18h30, para que a instalação dos novos flutuante e passarela possam ser instalados. A informação é da Prefeitura de Belém, que garante a entrega do espaço a partir de 12h de quinta-feira (23). O embarque e o desembarque de passageiros estão sendo feitos numa nova rampa de acesso, com 20 metros de comprimento e 3 metros de largura. A estrutura foi instalada no último domingo (19).

Desde o mês de maio, a prefeitura iniciou o trabalho de instalação dos flutuantes e rampas de acesso dos trapiches de Icoaraci e Cotijuba. A entrega estava prevista para o final do mês de junho. Porém, no dia 13 de junho, o flutuante afundou e demandou serviços mais ágeis. Os serviços foram intensificados para garantir a entrega a tempo das férias escolares do mês de julho.

“Vamos entregar o trapiche de Icoaraci totalmente revitalizado. Com novo flutuante, nova rampa de acesso, revitalização da passarela e entorno do trapiche, revitalização do quiosque de venda de passagens e nova iluminação”, explicou o secretário municipal de Urbanismo, Deivison Alves. O trapiche de Cotijuba vai receber serviços semelhantes.

Deivison Alves acrescentou que a segurança e o conforto de moradores e visitantes da ilha de Cotijuba também são prioridades. “A Prefeitura de Belém intensificou as obras de instalação dos dois novos flutuantes e rampas de acesso ao trapiche público da ilha. Com a medida, a Prefeitura começa a preparar Cotijuba para receber o grande número de veranistas que têm a ilha como destino nas férias de julho, no ápice do verão amazônico”, afirma o titular da Seurb.

Em Cotijuba serão dois flutuantes, ligados por duas passarelas metálicas, uma de 12 metros de cumprimento por três de largura, que fará a ligação entre as estruturas dos dois flutuantes, e outra de 20 metros de cumprimento por três de largura que vai ligar os flutuantes ao trapiche.

“Esses flutuantes têm sistema de atracação e amarração em estacas metálicas, que foram fixadas no fundo rio por meio de spuds. As estacas precisam ser muito bem fixadas porque o rio nesse local tem profundidade de oito metros”, explicou o engenheiro da Seurb, Marco Bessa, fiscal da obra.

Flutuante tem histórico de problemas e empresa não cumpriu contrato

Na gestão anterior foi iniciada a reforma e implantação do novo flutuante do trapiche de Icoaraci, mas a obra foi executada em etapas. Foram revitalizados a passarela, piso, guarda-corpos, escadas, quiosques e a pintura. O flutuante não foi trocado e houve apenas uma pequena reforma corretiva até que chegasse o novo.

A empresa responsável pela obra foi notificada pela primeira vez pela Seurb para apresentar o cronograma executivo com prazo de entrega do novo mobiliário para o trapiche, mas não cumpriu o cronograma e foi notificada novamente.

Em decisão conjunta com a atual gestão foi iniciado o distrato com a empresa em decorrência do descumprimento de cláusula contratual. Logo em seguida foi contratado um serviço emergencial, sendo que a Prefeitura de Belém realizou todos os procedimentos administrativos e burocráticos para tentar resolver a situação sem prejudicar a população.