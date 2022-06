Travessia para a Ilha de Cotijuba no Trapiche de Icoaraci é reestabelecida

A linha hidroviária municipal, que faz a travessia para Cotijuba e aceita a gratuidade, foi restabelecida na tarde de ontem (17), conforme divulgado pela Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob). O serviço de transporte fluvial estava suspenso temporariamente, por causa do flutuante que afundou na noite da última quarta-feira, 15.

Segundo a Semob, a primeira viagem foi realizada às 9h de ontem, pelo navio Lady Liria, da empresa Confiança, que saiu do trapiche de Icoaraci, localizado na rua Siqueira Mendes. A próxima travessia estava prevista para às 17 horas, saindo da Ilha de Cotijuba.

Os horários diários das viagens no trecho Cotijuba/Icoaraci são 5h45 e 17h. Já no trecho Icoaraci/ Cotijuba, os horários diários para a travessia são sempre das 9j às 18h30.

Movimentação

Aproximadamente 27 mil passageiros por mês utilizaram o serviço da linha Icoaraci-Cotijuba no período de janeiro a fevereiro de 2022, incluindo usuários portadores de meia-passagem e de gratuidades. O valor da tarifa do transporte é de R$ 4 e a meia passagem R$ 2, nos dias úteis. No sábado, domingo e feriados, o valor é R$ 8 e a meia passagem R$ 4.

Todas as gratuidades previstas em lei são asseguradas no serviço ofertado pelo Município, por meio da fiscalização ostensiva de agentes de transporte da Semob do serviço prestado no terminal.

