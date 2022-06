Novo flutuante de Icoaraci entra em operação na semana que vem

O embarque e desembarque de passageiros com as novas rampa e flutuante, no trapiche de Icoaraci, deverá ser restabelecida “provavelmente no início da próxima semana”. Essa foi a nova previsão da Prefeitura de Belém, divulgada na noite da quinta-feira, 16, por meio da Secretaria Municipal de Urbanismo (Seurb). Porém, “nas próximas horas” serão possíveis o embarque e o desembarque provisórios com o emprego de uma balsa e da rampa nova.

O flutuante original que atende a travessia para a ilha de Cotijuba afundou na madrugada da terça-feira, 14. Ele foi retirado do fundo da Baía do Guajará no final da tarde desta quinta-feira, 16, para dar lugar à estrutura substituta. Somente a visualização fora d'água possibilitará a identificação da causa do acidente, mas a prefeitura ainda não revelou a respeito.

As novas rampa e flutuante chegaram ao local durante a madrugada da quinta-feira, segundo a prefeitura divulgou pela manhã. Na ocasião, também foi anunciada a previsão de início do uso desses equipamentos pelos passageiros para logo depois das 12h do feriado, quando seria finalizada a atracação da rampa e do flutuante. Porém, a previsão não se confirmou.

À noite, a Prefeitura divulgou outra nota informando que “devido à complexidade dos trabalhos” a previsão de embarque e desembarque pelas novas rampa e flutuante ficou para o início da semana que vem. “Enquanto isso, o embarque e desembarque serão feitos por uma balsa com o auxílio da nova rampa de acesso, que mede 20 metros de comprimento por 3 metros de largura, e que deverá ser instalada nas próximas horas para melhor atender aos usuários”, diz a nota.