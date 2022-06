Trapiche de Icoaraci poderá ser liberado neste sábado (25)

O acesso ao trapiche do Distrito de Icoaraci tem previsão para ser liberado neste sábado (25), como informa a previsão da Prefeitura de Belém. Para isso, desde a quarta-feira (22) à noite, técnicos da gestão municipal, ou seja, da Secretaria Municipal de Urbanismo (Seurb), atuam na instalação de um novo flutuante e da passarela de embarque e desembarque do trapiche, em meio a variações das marés. Os serviços já avançaram em cerca de 70%.

Para que as ações no local sejam encaminhadas, a Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob), criou, em caráter excepcional e provisório, alternativas à mobilidade da população, com mudança da travessia para Outeiro, que permanece enquanto durar o serviço de instalação das novas estruturas.

Já a Guarda Municipal de Belém (GMB) atua para garantir a segurança dos trabalhadores e da população. A corporação fará rondas também durante o mês de julho pela área como ação no Verão da Gente 2022, da Prefeitura de Belém.

Acesso de moradores e turistas

A nova estrutura do trapiche vai facilitar o acesso de moradores e turistas às embarcações que viajam para a Ilha de Cotijuba. Na tarde desta sexta-feira (24), as equipes atuavam na última etapa dos serviços, ou seja, no estaqueamento dos quatro tubos guias do novo flutuante. Um já foi colocado. Faltam três deles.

São 15 trabalhadores divididos em duas equipes. Uma pela parte da manhã e tarde. Outra pela parte da tarde e noite.

Há mais de dez anos, Ivanilde dos Santos, 54, trabalha com vendas na área do trapiche de Icoaraci. Ela conta que está na expectativa que o espaço seja liberado e possa ver melhorias no lugar.

“Trabalho aqui porque necessito, pois vivo da venda de bombons, água, refrigerante e outros produtos. Espero que isso melhore logo. Não penso só em mim, e, sim, nas pessoas que também viajam”, afirma Ivanilde.

A vendedora declara que a chegada de visitantes de Outeiro aumentou, inclusive, as vendas dela no espaço.

Revitalização de flutuante e passarela

Além da instalação do novo flutuante e da passarela de embarque e desembarque do trapiche de Icoaraci, a Prefeitura anuncia que essa área será toda revitalizada, inclusive, com nova cabine de compra de passagem, visando o Verão da Gente 2022.

Trabalhos nesse sentido já começaram, com pintura e manutenção da iluminação. Na segunda-feira (27), serão iniciados os trabalhos de revitalização da cabine de venda de passagens.

O novo flutuante tem 15 metros de comprimento por seis metros de largura. Já a rampa de acesso à estrutura possui 20 metros de comprimento por três metros de largura. A estrutura do flutuante será fixada por quatro tubos de metal e anexada à rampa de acesso, explicou Paulo Brígido, engenheiro da empresa PB Engenharia, responsável pela instalação.

Travessia para Outeiro

A Semob informa que, nesta sexta-feira(23), a linha hidroviária municipal, que faz a travessia para a Ilha de Cotijuba, continua sendo feita, em caráter excepcional e provisório, pelo trapiche Chico Sampaio, no Distrito de Outeiro. A transferência ocorreu em função da instalação do novo flutuante e passarela no trapiche de Icoaraci, na rua Siqueira Mendes, em Icoaraci. A mudança da travessia para Outeiro permanece enquanto durar o serviço de instalação das novas estruturas.

A linha foi programada para as 17h, de Cotijuba para Outeiro, e para as 18h30, de Outeiro para Cotijuba. O valor da tarifa do transporte é de R$ 4,00 e a meia passagem R$ 2,00, nos dias úteis. Aos sábados, domingos e feriados, o valor é R$ 8,00 e a meia passagem R$ 4,00. Todas as gratuidades previstas em lei são asseguradas no serviço ofertado pelo Município.

Flutuantes

Ainda no mês de junho, a Prefeitura de Belém, por meio da Seurb, vai entregar à Ilha de Cotiijuba uma estrutura com dois flutuantes. Eles serão ligados por duas passarelas metálicas. Uma de 12 metros de cumprimento por três de largura, para a ligação entre as estruturas dos dois flutuantes. Outra de 20 metros de cumprimento por três de largura, para ligar os flutuantes ao trapiche.