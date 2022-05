Trânsito no entorno do Santuário de Fátima será interditado durante a procissão das Velas

A Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob) informa que o trânsito ficará parcialmente interditado no entorno do Santuário de Fátima, nesta quinta-feira, dia 12, a partir das 18 horas, durante a realização da procissão das Velas.

O trajeto inicia na avenida Duque de Caxias, com a Rua do Chaco, segue pela Rua Antônio Barreto, Av. Alcindo Cacela, Rua Domingos Marreiros, Tv. Castelo Branco, Av. Gov. José Malcher e dispersa na Av. José Bonifácio, a destino do Santuário de Fátima. Agentes de trânsito vão dar apoio ao longo do evento, que volta a ocorrer depois de dois anos.

A Semob determinou o desvio, provisório, dos itinerários das linhas de ônibus que operam no trecho da Av. Duque de Caxias, com a Rua do Chaco e Trav. Antônio Baena. A via será interditada, parcial e temporáriamente nos cruzamentos que compõem a área de concentração e das vias que compõem o percurso. Uma equipe de agentes de transporte fiscalizará e orientará o cumprimento do desvio dos ônibus até o término da procissão das Velas.

Desvios - As linhas que operam na Av. Duque de Caxias, Rua Antônio Barreto e Av. Visconde de Souza Franco terão os seus itinerários desviados, provisoriamente, seguindo pela Av. Duque de Caxias, realizando o retorno antes da Tv. Humaitá, Av. Duque de Caxias, Tv. Vileta, Av. Almirante Barroso, Av. Gov. José Malcher, Tv. 14 de Março e Rua Antônio Barreto, a destino.

Já as linhas que circulam pelas vias Av. Almirante Barroso, Trav. Antônio Baena, Rua Antônio Barreto e Trav. Castelo Branco seguirão pela Av. Almirante Barroso, Av. Gov. José Malcher e Trav. Castelo Branco, a destino.

As linhas que circulam na Trav. Antônio Baena, Av. Rômulo Maiorana, Trav. das Mercês e Av. Almirante Barroso farão a rota pela Trav. Antônio Baena, Av. Almirante Barroso e Av. Gov. José Malcher, a destino.

A linha Alcindo Cacela (via Domingos Marreiros), no sentido Centro-Bairro, seguirá pela Av. Generalíssimo Deodoro, Av. Nazaré, Av. Magalhães Barata, Av. Almirante Barroso, Av. Cipriano Santos, Rua Teófilo Conduru, Av. Ceará, Av. João Paulo II, Trav. Mauriti e Av. Perimetral, a destino.

As linhas que fazem trajeto nas Av. João Paulo II, Trav. Antônio Baena, Rua Antônio Barreto, Trav. Nove de Janeiro e Trav. Marquês de Herval seguirão pela Av. João Paulo II, têm retorno após a Trav. Barão do Triunfo, Av. João Paulo II, Trav. Mauriti e Av. Marquês de Herval, a destino.

As linhas que seguem pelas vias Trav. Marquês de Herval, Tv. Curuzu, Av. Duque de Caxias e Rua Antônio Barreto farão Trav. Marquês de Herval, Tv. Curuzu, Av. Visconde de Inhaúma, Trav. Vileta, Av. Almirante Barroso, Av. Gov. José Malcher, Trav. 14 de Março e Rua Antônio Barreto, a destino.