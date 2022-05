Festividade de Fátima começa em Belém com missa e carreata; veja

Dois anos após o pico da pandemia da covid-19, a Festividade de Nossa Senhora de Fátima volta a ocorrer de forma presencial em Belém, neste domingo (1º). A programação de abertura começou às 17h30, com a celebração de uma missa pelo cônego José Luiz Fernandes, da Paróquia Nossa Senhora do Bom Remédio, do bairro do Coqueiro, na presença do pároco de Fátima, o cônego Sílvio Trindade. Logo após a celebração, às 19h20, teve início uma carreata conduzindo a imagem da Padroeira pelas vias do bairro de Fátima, em meio à chuva do começo da noite.

Festividade de Fátima Cláudio Pinheiro / O Liberal Cláudio Pinheiro / O Liberal Ivan Duarte / O Liberal Ivan Duarte / O Liberal Cláudio Pinheiro / O Liberal Cláudio Pinheiro / O Liberal Ivan Duarte / O Liberal Cláudio Pinheiro / O Liberal

O pároco Sílvio Trindade ressaltou que a mensagem de paz de Nossa Senhora de Fátima permanece atual para toda sociedade, "até porque os povos ainda não conseguiram superar, de vez, a prática da guerra".

VEJA MAIS

Com apoio da Guarda de Nossa Senhora de Fátima, Bombeiros, Detran e Guarda Municipal, a carreata saiu às 19h. No dia 12, será realizada a Procissão das Velas, uma das mais expressivas demonstrações de fé na capital paraense. Na programação, os profissionais de saúde são homenageados pelos devotos em reconhecimento ao trabalho que realizam em prol dos enfermos, em especial de covid-19.

Icoaraci

Neste domingo (1), a Paróquia Nossa Senhora de Fátima, no bairro da Agulha, no Distrito de Icoaraci, realizou a abertura da festividade de sua padroeira, Nossa Senhora de Fátima. A festa que, neste ano, tem como tema "Cristo Ressuscitado: centro da vida e da missão da igreja", teve três celebrações, às 7h, 9h e 19h30. A programação prosseguirá até o dia 13, quando terminará com a grande procissão luminosa à noite.

Programação da festividade de N S de Fátima

A programação marca o retorno presencial da festividade que, este ano, prosseguirá até o dia 15, mobilizando cerca de 300 fiéis, após dois anos de suspensão dos eventos em virtude da pandemia da covid-19. A festividade é uma realização conjunta da Diretoria da Festa de Fátima, coordenada por Júlio César Monteiro, paroquiano há 20 anos, com o Santuário de Fátima-Belém, cuja administração é do pároco Silvio Trindade.

A Procissão das Velas terá começo e término na Praça Santuário de Fátima, saindo logo após missa no dia 12, a ser celebrada pelo arcebispo de Belém, dom Alberto Taveira Corrêa, às 17h30. O trajeto começa em frente à Paróquia, na avenida Duque de Caxias, seguindo pela rua Antônio Barreto, avenida Alcindo Cacela, rua Domingos Marreiros, travessa Castelo Branco, avenida Governador José Malcher e avenida José Bonifácio até a Praça Santuário de Fátima.

Desde as primeiras procissões (em março), alguns elementos foram incorporados à Grande Romaria: o Terço, simbolizando contas dos pedidos à Nossa Senhora de Fátima; a Coroa, representando sua realeza como rainha dos fiéis que, pedem a Paz no mundo, principalmente, neste período de guerra; Carro especial, para a condução da Imagem Peregrina cedido e conduzido pelo Detran, e os dois carros: de Promessa e dos Anjos.

A festividade conta com seis romarias - Procissão de Abertura, Ciclo Romaria, Procissão ao Grêmio Literário e Recreativo Português, Procissão das Velas, Procissão à Paróquia de Fátima-Icoaraci, e procissão do Adeus, tradicionalmente realizada pelos portugueses em Fátima.

Festejos em Icoaraci

Em Icoaraci, distrito de Belém, também há uma paróquia dedicada à Virgem de Fátima. O ápice da programação é a tradicional Procissão Luminosa no dia 13 de maio, saindo às 18h da Paróquia São João Batista e Nossa Senhora das Graças, no Cruzeiro, rumo à Paróquia Nossa Senhora de Fátima-Icoaraci, no bairro da Agulha. No mesmo dia, ocorre uma carreata iniciada com missa que sairá às 6h30 da Paróquia de Fátima de Belém rumo à Paróquia de Fátima de Icoaraci.

Devoção a Nossa Senhora de Fátima pelo mundo

É grande a devoção a Maria, mãe de Jesus, com o título de Nossa Senhora de Fátima. Ela teria aparecido a três crianças, os pastorzinhos Jacinta, Francisco e Lúcia, na região de Cova da Iria, em Portugal, por volta do ano de 1917, aos quais teria confiado três segredos – os segredos de Fátima. Todos os anos, turistas do mundo todo viajam para Portugal para participar dos festejos em honra à Virgem de Fátima. Só em 2017, quando se completaram cem anos da primeira aparição da Virgem Maria às três crianças pastorinhas na região, Fátima recebeu quase 10 milhões de fiéis.

Desde as aparições em Portugal, a devoção a Senhora de Fátima ganhou o mundo. Há inúmeras paróquias espalhadas pelos mais diversos lugares. No Brasil não é diferente: são várias as cidades nas quais a santa é padroeira, demonstrando a devoção dos brasileiros. O dia de Nossa Senhora de Fátima, segundo o calendário litúrgico, é 13 de maio.