Trânsito na Doca e transversais, em Belém, terá alteração nesta segunda-feira (13); saiba o que muda

O trânsito na avenida Visconde de Souza Franco, em Belém, e vias transversais sofrerá alteração nesta segunda-feira (13) para o avanço das obras da Nova Doca e dos serviços de saneamento realizados pelo Governo do Pará na capital paraense. Os investimentos fazem parte do legado da realização da Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30), que acontecerá em novembro.

No período das interdições, a Secretaria de Estado de Obras Públicas (Seop) orienta aos motoristas a utilizarem o acesso por rotas alternativas. As obras de saneamento visam garantir a coleta adequada do esgoto sanitário dos imóveis localizados no entorno do Canal da Doca.

Para dar prosseguimento nos serviços, as seguintes vias sofrerão interdição de apenas uma faixa, das 7 às 18h.

– Travessa Almirante Wandenkolk, entre avenida Pedro Álvares Cabral e rua Municipalidade;

– Rua Municipalidade, entre travessa Almirante Wandenkolk e avenida Visconde de Souza Franco;

– Travessa Almirante Wandenkolk, entre avenida Senador Lemos e rua Cônego Jerônimo Pimentel.

A obra do parque linear já alcançou os oito módulos ao longo do canal, com mais de 50% de serviços executados. Para garantir a segurança dos trabalhadores, assim como de pedestres, ciclistas e motoristas, será necessária a interdição total das seguintes vias, das 20 às 23h.

– Avenida Visconde de Souza Franco, entre avenida Pedro Álvares Cabral e avenida Marechal Hermes;

- Rua Belém, entre avenida Visconde de Souza Franco e travessa Quintino Bocaiúva.