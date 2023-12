Trânsito em Outeiro é alterado durante o Círio de Nossa Senhora da Conceição; veja como vai ficar

O distrito de Outeiro, localizado em Belém, prepara-se para celebrar as festividades em honra a Nossa Senhora da Imaculada Conceição neste final de semana. Para garantir a segurança viária dos participantes das romarias, a Prefeitura de Belém, por meio da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana (Semob), implementará alterações no trânsito local que começam a valer a partir das 19h de sábado (02), estendendo-se até o encerramento das mensagens do Círio no domingo (03). Entenda como ficará o trânsito:

Durante esses dois dias, as avenidas Paulo Costa e Nossa Senhora da Conceição serão parcialmente interditadas, compreendendo o trecho entre a travessa Flamengo e avenida Nossa Senhora da Conceição, além da área entre a avenida Paulo Costa e a travessa Franklin de Menezes.

Em virtude das alterações no trânsito, a Semob realizará também desvios temporários nos itinerários das linhas de ônibus que trafegam nas áreas afetadas, por exemplo, as linhas que operam a Av. BL-010 / Tv. Da Tranquilidade / Av. Nossa Senhora da Conceição / Av. Paulo Costa, no sentido bairro – centro, farão: Terminal, Av. BL-010, Tv. da Tranquilidade, Av. Nossa Senhora da Conceição, Tv. Franklin de Menezes, Av. 16 de Novembro, Av. Paulo Costa, a destino.

No sentido centro – bairro, os ônibus farão: Av. Paulo Costa, Av. 16 de Novembro, Tv. Franklin de Menezes, Av. Nossa Senhora da Conceição, Tv. Da Tranquilidade, Av. BL-010, Terminal.

Já a linha que opera via Estrada do Itaiteua / Tv. Dr. Evandro Bonna / Tv. Franklin de Menezes / Av. Nossa Senhora da Conceição / Av. Paulo Costa, no sentido Bairro – Centro, fará: Terminal, Estrada do Itaiteua, Tv. Dr. Evandro Bonna, Tv. Franklin de Menezes, Av. 16 de Novembro, Av. Paulo Costa, a destino.

O sentido Centro – Bairro: Av. Paulo Costa, Av. 16 de Novembro, Tv. Franklin de Menezes, Tv. Dr. Evandro Bonna, Estrada do Itaiteua, Terminal.