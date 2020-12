Pela 67ª edição, Círio de Nossa Senhora da Conceição é realizado em Outeiro

Dona Naná, 69 anos, acredita em milagres. Moradora da ilha de Outeiro há 50 anos, ela decidiu participar do Círio de Nossa Senhora da Imaculada Conceição deste ano, neste domingo (6), com uma homagem: um café completo oferecido aos devotos. A festividade católica tradicional, em sua 67ª edição, mobilizou novamente os moradores do distrito, mas desta vez teve que ser realizada em formato de carreata, em razão da pandemia. O trajeto da romaria também foi modificado.

"Estou pagando uma promessa, como moradora de Outeiro e ribeirinha. Neste ano, Nossa Senhora da Conceição operou um milagre na minha vida. Uma cobra sucuri enlaçou minha cachorra e eu fiquei desesperada. Pedi que Nossa Senhora intercedesse. Depois de três horas, a minha nora lutando com a cobra, conseguimos salvar a cachorra. Estou agradecendo, porque foi um milagre", relata Dona Naná. Ela é moradora da comunidade Fidélis, que foi incluída pela primeira vez no percurso da romaria.

Fabrício Conceição, 37 anos, membro da coordenação geral do Círio, explica que apenas a data da procissão, no primeiro domingo de dezembro, não foi mudada. "Todo resto está bem diferente por causa da pandemia. Foi decidido que seria uma carreata. A saída, normalmente, é do bairro de Itaiteua. Desta vez, saiu da comunidade Cristo Rei, da avenida Jader Barbalho, passando por avenidas como Nossa Senhora da Conceição e Franklin de Menezes em direção à Igreja da Matriz, na avenida Manoel Barata", detalhou.

Cerca de 30 veículos participaram da carreatas, entre carros, motos e bicicletas. Para a realização da procissão, a paróquia de Nossa Senhora da Conceição recebeu apoio logístico da Prefeitura de Belém e do Governo do Pará. Agentes da Superintendência de Mobilidade Urbana (Semob), Guarda Municipal, Polícia Militar e Departamento de Trânsito (Detran) participaram da operação para garantir a segurança dos romeiros.

Com início às 7h30, com a missa de abertura na comunidade Cristo Rei, a procissão percorreu as ruas de Outeiro a partir das 8h30 e finalizou por volta de 10h, como previsto. A festividade segue até o dia 14, com nove noites de programação, com padres convidados e sorteio de prêmios.