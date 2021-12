Outeiro celebra Círio de Nossa Senhora da Conceição

Os moradores do distrito de Outeiro celebraram na manhã deste domingo (5), a 68° edição do Círio em homenagem a Nossa Senhora da Imaculada Conceição, padroeira da região. Mesmo debaixo de chuva, uma carreta conduziu a imagem da Santa por diversas ruas da ilha até chegar na Igreja Matriz e contou com a participação de centenas de fiéis que fizeram questão de acompanhar o percurso caminhando.

Imagem fica próxima ao povo (Cláudio Pinheiro / O Liberal)

Durante a procissão muitas famílias prestaram homenagens à Santa enquanto a procissão passava. Uma delas foi a família Franco que recebeu a imagem peregrina com chuva de papel picado, fogos de artifícios e crianças vestidas de anjinhos.

“Começamos a arrumar desde a madrugada, já é uma emoção desde a sexta-feira, a gente já começa a entrar no clima do Círio. Cuidamos de todos os detalhes para que a gente possa viver esse momento de renovação e gratidão tanto fisicamente quanto espiritualmente”, afirma Gabriela Franco.

A devota conta que a devoção por Nossa Senhora da Imaculada Conceição foi passada de geração em geração. “Esse momento representa pra gente muita união, que foi ensinado pela nossa avó, matriarca da família, Nazaré Lima Franco, que já é falecida, mas a gente faz com que esse momento permaneça para que ela, assim como Nossa Senhora, estejam sempre conosco, demonstração do amor materno que sempre uniu a nossa família”, afirma Gabriela Franco.

Em frente a Igreja Matriz, Raimundo da Silva, 60 anos, e sua família aguardavam a chegada da imagem peregrina. O devoto acompanha o Círio de Outeiro desde 1999 e aproveita a oportunidade para agradecer pelas graças alcançadas.

"Hoje eu agradeço a ela por estar com saúde e renovo o pedido por saúde pra mim, minha esposa e minhas filhas. Acompanhamos essa festa todos os anos, ela é nossa padroeira. É uma festa muito bonita, o povo sempre participa, mas as pessoas precisam se vacinar para que essa festividade volte a ser como antes" afirma.

Com o tema “Salve Maria, Mãe do Redentor e esposa de São José'', a Festividade de Nossa Senhora da Imaculada Conceição segue até o dia 12, com celebrações eucaristias e atrações culturais na Paróquia da Imaculada Conceição, em Outeiro. A novidade na programação deste ano está prevista para o dia 8, dia oficial de Nossa Senhora da Conceição, quando serão realizadas três celebrações, às 7h, 12h e 19h. A data também marca o encerramento do ano eucarístico de São José.

“Para nós é uma forma de agradecer por tudo que estamos alcançando. Nossa Senhora está com a gente, tem nos abençoado, tem conduzido tudo e graças a Deus nós estamos conseguindo chegar no objetivo que foi planejado há dez meses que é realizar a nossa programação e colocar a procissão na rua. Nossa Senhora merece”, pontua Maria Santos, membro da coordenação geral do Círio de Nossa Senhora da Imaculada Conceição.