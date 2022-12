Transferências e trocas de funções da Arquidiocese de Belém começam nesta terça (20); saiba mais

A Arquidiocese de Belém começa nesta terça-feira (20) a transferência e troca de funções dos padres. O objetivo é dinamizar o atendimento pastoral nas paróquias e nas instruções Arquidiocesanas. As mudanças de cargos acontecem até o mês de março do ano que vem. As informações são da Arquidiocese de Belém.

Nesta terça, haverá mudança em 28 paróquias, nas Regiões Episcopais, no nos Seminários, Fundação Nazaré e Chancelaria. As trocas anunciadas podem sofrer alterações sem aviso prévio. A primeira posse é do Padre Oziel Feitosa Ribeiro, que passará a ser Pároco na Paróquia Nossa Senhora da Conceição – Benfica.

No mesmo ato, o Padre José Maria da Silva Santos, assume a função de Vigário Paroquial. A Santa Missa da posse será às 19h, presidida pelo Arcebispo Metropolitano de Belém, Dom Alberto Taveira Corrêa.

Após as festas de fim de ano, as posses continuam. No dia 02 de janeiro, na Paróquia Sagrado Coração de Jesus -Júlia Seffer, Dom Alberto Taveira Corrêa dará posse como Pároco ao Padre José Balbino dos Santos Filho. No dia 14 de janeiro de 2023, Dom Alberto empossa o Padre João Paulo de Mendonça, como novo Reitor da Igreja Nossa Senhora das Mercês, às 19h, na própria Reitoria.

Por outro lado, o Cônego Antônio Beltrão, deixa a Igreja das Mercês e a Chancelaria da Arquidiocese para assumir a Paróquia Sant’Ana da Campina. A posse será no dia 11 de fevereiro. A Chancelaria passa a ser cuidada pelo Renato Santos, atual arquivista da Arquidiocese de Belém.

O Cônego Roberto Cavalli Júnior deixa a Catedral Metropolitana e a diretoria da Fundação Nazaré de Comunicação e assumirá como Reitor do Seminário Maior São Pio X, ainda no mês de janeiro. Padre Wagner Maria, atual pároco da Paróquia Santuário Nossa Senhora Conceição Aparecida, passa a ser o novo Diretor Geral da Fundação Nazaré.

O novo Cura da Catedral Metropolitana, será o Monsenhor Agostinho Filho de Sousa Cruz, que tomará posse no dia 15, às 9h, durante missa presidida pelo Arcebispo Metropolitano, Dom Alberto Taveira Corrêa. Monsenhor Agostinho tem como função a Coordenação de Pastoral e é Vigário Geral da Arquidiocese, junto ao Monsenhor Marcelino Ferreira.

Além das transferências e trocas de funções, estão previstos para 2023 a criação de paróquias, áreas missionárias e mais seis santuários, sendo um na Região Episcopal Sant’Ana (Santuário de São Judas Tadeu), Região Menino Deus (Santuário Nossa Senhora das Graças), na Região São Vicente de Paulo (Santuário de Santa Rita de Cássia).

Na Região Nossa Senhora do Ó (Santuário de Nossa Senhora do Ó), Região São João Batista (Santuário São João Batista) e Região Coração Eucarístico de Jesus (Santuário de Nossa Senhora do Bom Remédio). Com as novas instalações, a Arquidiocese de Belém passará a ter Santuários em todas as oito Regiões Episcopais.

Confira a lista completa das transferências dos sacerdotes na Arquidiocese de Belém:

DEZEMBRO

20/12 – 19h – Paróquia Nossa Senhora da Conceição – Benfica (Dom Alberto)

– Padre Oziel Feitosa Ribeiro – Pároco

– Padre José Maria da Silva Santos – Vigário Paroquial

JANEIRO

02/01 – 19h – Paróquia Sagrado Coração de Jesus -Júlia Seffer (Dom Alberto)

– Padre José Balbino dos Santos Filho – Pároco



14/01 – 19h – Reitoria (Igreja) Nossa Senhora das Mercês (Dom Alberto)

– Padre João Paulo de Mendonça – Reitor



15/01 – 9h – Catedral Metropolitana – Paróquia Nossa Senhora da Graça (Dom Alberto)

– Padre Agostinho Filho de Sousa- Cura da Catedral



15/01 – 18h – Paróquia Nossa Senhora do Ó (Dom Alberto)

– Padre Erick Ramon de Araújo Bezerra – Pároco

– Padre José Antônio da Paixão da Silva – Vigário Paroquial



19/01 – 19h – Paróquia São Domingos de Gusmão (Dom Antônio)

– Padre Francisco das Chagas Sousa Nunes – Pároco

– Padre Alberto Lima Maia – Vigário Paroquial



19/01 – 19h – Pároco Paróquia Jesus Ressuscitado (Dom Alberto)

– Padre Plínio Moraes Pacheco – Pároco



20/01 – 19h – Pároco Paróquia Santa Cruz (Dom Antônio)

– Padre Roberto Ademir Melgar Henriques Junior – Pároco



21/01 – 18h – Pároco Paróquia São João Batista e Nossa Senhora das Graças (Dom Antônio)

– Padre Maurício Henrique – Pároco



22/01 – 19h – Pároco Paróquia Nossa Senhora do Bom Remédio (Dom Alberto)

– Padre Richardson Oliveira Santos – Pároco



25/01 – 19h – Paróquia São Vicente de Paulo (Dom Antônio)

– Padre Demison Batista Foiquinos – Pároco



27/01 – 19h – Paróquia São Francisco de Assis – Icoaraci (Dom Antônio)

– Padre Ederaldo da Mata Silveira – Pároco



29/01 – 19h – Pároco Paróquia Nossa Senhora do Livramento (Dom Antônio)

– Padre Rangel Anderson Bentes – Pároco

FEVEREIRO

02/02 – 19h – Pároco Paróquia Nossa Senhora da Conceição – Cidade Velha (Dom Alberto)

– Cônego Joel Lopes de Oliveira – Pároco

05/02 – 7h – Paróquia Menino Deus (Dom Alberto)

– Padre João Paulo Celestino – Pároco

05/02 – 19h – Paróquia São Pedro e São Paulo (Dom Alberto)

– Padre Adailson Oliveira da Silva – Pároco

11/02 – 12h – Paróquia Sant’Ana da Campina (Dom Alberto)

– Cônego Antônio Beltrão Ribeiro – Pároco

19/02 – 9h – Paróquia São Francisco de Assis do Murinin (Dom Alberto)

– Padre José Maria da Silva Santos – Pároco

23/02 – 19h – Reitoria Nossa Senhora Mãe da Divina Providência – CAJU (Dom Antônio)

– Padre Idamor da Mota Júnior Reitor

25/02 – 19h – Pároco Paróquia São Pio X (Dom Alberto)

– Padre Idamor da Mota Júnior – Pároco

– Padre Dyovane Navarro Monteiro Vieira Vigário Paroquial São Pio X e Paróquia São Pio de Pietrelcina

26/02 – 19h – Paróquia São José, Esposo da Virgem Maria (Dom Antônio)

– Padre Davi Pantoja do Nascimento – Pároco

PADRES QUE ASSUMEM COMO VIGÁRIOS PAROQUIAIS

– Padre Fábio Giovanni Martins Jacob de Carvalho (Paróquia São Judas Tadeu)

– Padre Henrique de Brito Alves (Paróquia Santa Bárbara)

– Padre Joaquim Bizerril de Souza (Paroquial Paróquia Santíssima Trindade)

– Padre Jonathan Arroyave Durango Vigário (Paroquial Paróquia de Nossa Senhora Mãe da Divina Providência)

– Padre Manoel Abraão Farias Pinto (Paróquia Santo Afonso de Ligório)

– Padre Ozenildo Dias – Assistência Sacramental (Área Missionária São João Bosco)

NOVOS REITORES

– Cônego Cristóvão Santos Freitas Diretor do Movimento Providentino e Seminário Monsenhor Edmundo Igreja;

– Cônego Roberto Cavalli Júnior – Reitor Seminário Maior São Pio X

VIGÁRIOS

Permanece como Vigário Geral

– Monsenhor Marcelino Gonçalves Ferreira (Pároco da Paróquia Santa Teresinha do Jurunas)

– Monsenhor Agostinho Filho de Sousa Cruz (Cura da Catedral Metropolitana de Belém e Coordenador de Pastoral)

Permanece como Vigário Episcopal das Regiões

– Santa Cruz: Cônego Ronaldo de Souza Menezes (Pároco da Paróquia São Geraldo Magela)

– São Vicente de Paulo: Padre Ivan da Silva Conceição (Pároco da Paróquia de Nossa Senhora do Amparo – Ananindeua)

– São João Batista: Padre Adalberto do Espírito Santo Brandão (Pároco da Paróquia Nossa Senhora de Fátima de Icoaraci)

Novos Vigários Episcopais das Regiões

– Sant’Ana: Padre André Luiz Maia Teles (Co-Pároco da Paróquia Santa Teresinha do Jurunas)

– Santa Maria Goretti: Cônego Sílvio da Silva Trindade (Pároco da Paróquia Nossa Senhora de Fátima Região)

– Coração Eucarístico de Jesus: Padre Humberto Paiva Brito (Pároco da Paróquia Cristo Redentor – Ananindeua)

– Menino Deus: Padre Vandilson Sousa Lima (Pároco da Paróquia do Evangelista São Marcos – Marituba)

– Nossa Senhora do Ó: Padre Francimar Ferreira Lopes (Pároco da Paróquia Santa Bárbara do Pará)

– Para o Diaconato Permanente: Cônego Roberto Cavalli Júnior (Reitor do Seminário Maior São Pio X – Ananindeua)

– Para a Vida Religiosa Consagrada: Padre Francisco Alves de Lima, SDB (Pároco da Paróquia de Nossa Senhora das Graças – Ananindeua)

PADRES EM MISSÃO

– Cônego José Luiz Alves Fernandes – Missão na Prelazia de Tucumã – Alto Xingu

– Padre Valdinei de Lima Silva – Missão na Prelazia de Tucumã – Alto Xingu

– Padre José Gabriel Cardoso Marruaz – Missão na Diocese de Humaitá – AM