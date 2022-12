Arquidiocese de Belém divulga programação de Natal e Ano Novo; confira

Nesta segunda-feira (19), a Arquidiocese de Belém divulgou a programação de Natal e Ano Novo, que será realizada de 24 de dezembro ao dia 9 de janeiro de 2023. A festividade contará com celebrações da Vigília de Natal-Missa do Galo, Natal do Senhor e Círio do Menino Deus, Sagrada Família, Vigília de Ano Novo, Santa Maria Mãe de Deus, Epifania – Dia de Reis e Batismo do Senhor.

No dia 24, véspera de Natal, todas as 103 paróquias realizam missas com as vigília, conhecida também como a “Missa do Galo”, presididas pelos párocos e vigários de acordo com a programação de cada Igreja. Na Catedral Metropolitana, a Vigília de Natal será presidida, às 20h, por Dom Alberto Taveira Corrêa, arcebispo metropolitano de Belém. Já o bispo auxiliar Dom Antônio de Assis Ribeiro, celebrará um ato litúrgico, às 20h, na Área Missionária São João Bosco.

VEJA MAIS

Dia 25/12

No dia 25, Natal do Senhor, todas as paróquias terão missas de acordo com a programação local. A Paróquia Menino Deus-Marituba terá uma programação especial, a partir das 7h, com Missa do Círio do Menino Deus, presidida por Dom Alberto, e, em seguida, sairá a procissão. Ainda no dia de Natal, Dom Alberto celebra missa, às 11h, na Fazenda da Esperança e, às 19h, na Paróquia da Santa Madre Teresa de Calcutá. Dom Antônio presidirá a missa de Natal e de encerramento da festividade da Paróquia Menino Deus, às 19h.

Dia 30/12

No dia 30, Dia da Sagrada Família, todas as paróquias celebram de acordo com seus horários de costume. Na Paróquia Sagrada Família, que estará em festividade, haverá programação especial com procissão às 17h30, saindo da Comunidade São José com destino à paróquia, na chegada haverá Santa Missa.

Dom Alberto Taveira Corrêa presidirá uma missa, às 19h, na Comunidade Sagrada Família, na Cabanagem, pertencente à Paróquia Santa Edwiges. Já Dom Antônio de Assis Ribeiro conduzirá o ato litúrgico, às 19h, na Comunidade Sagrada Família, no Telégrafo, pertencente à Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro.

Dia 31/12

Dia 31, véspera de Ano Novo, terá Santa Missa em todas as paróquias. Na Catedral Metropolitana, às 20h, Dom Alberto presidirá a tradicional celebração eucarística de encerramento do ano. No mesmo dia, Dom Antônio, preside ato litúrgico, às 16h, na Fazenda da Esperança Nossa Senhora de Nazaré, em Mosqueiro. Todas as 103 paróquias realizam missa da vigília de encerramento do ano, presididas pelos párocos e vigários de acordo com a programação de cada Igreja.

Dia 1º/01

No dia 1º de janeiro de 2023, dedicado a Santa Maria Mãe de Deus, haverá missa em todas as paróquias de acordo com a programação de cada templo. Dom Alberto Taveira Corrêa, presidirá liturgia nos seguintes lugares: na Paróquia São João Batista e Nossa Senhora das Graças, em Icoaraci (7h); na Fazenda da Esperança, em Mosqueiro (11h); e na Capela do Colégio Santo Antônio (18h). Já Dom Antônio de Assis Ribeiro irá conduzir uma missa na Fazenda da Esperança (16h) e outra na Comunidade Divino Pai Eterno, pertencente à Paróquia Divino Espírito Santo (19h).

Dia 8/01

Dia 8 de janeiro, a Solenidade da Epifania do Senhor é celebrada pela Igreja no dia de Reis, que ocorre no calendário de 2023, em 6 de janeiro. No Brasil, a celebração é sempre transferida para o primeiro domingo, após o 1º de janeiro, quando é celebrada a Solenidade de Maria Mãe de Deus. Logo, nesse ano, será no dia 8, com celebrações em todas as paróquias nos horários de costume. Epifania diz respeito à manifestação de Jesus a todos os povos, representados pelos magos do Oriente. Dia 9 de janeiro, a Festa do Batismo do Senhor fecha o ciclo litúrgico da Oitava de Natal.

Programação nas paróquias

Catedral Metropolitana de Belém

Dia 24 – Vigília de Natal (Missa do Galo) – Missa às 20h

Dia 25 – Natal do Senhor – Missa às 07h/9h /19h

Dia 31 – Véspera de Ano Novo – Missa às 20h

Dia 01 – Santa Maria Mãe de Deus – Missa às 19h

Basílica Santuário de Nossa Senhora de Nazaré

Dia 24 – Vigília de Natal (Missa do Galo) – Missa às 20h

Dia 25 – Natal do Senhor – Missa às 8h/10h/12h/16h/18h e 20h

Dia 31 – Véspera de Ano Novo – Missa às 07h/09h e 20h

Dia 01- Santa Maria Mãe de Deus – Missa às 8h/10h/12h/16h/18h e 20h

Santuário Arquidiocesano Nossa Senhora da Conceição Aparecida

DIA 24 – Vigília de Natal (Missa do Galo) – Missa às 18h30/20h30

Dia 25 – Natal do Senhor – Missa às 9h / 11h / 18h30

Dia 31 – Véspera de Ano Novo – Missa às 7h e 18h30

Dia 01 – Santa Maria Mãe de Deus – Missa às 9h/11h e 19h

Paróquia Santa Rosa de Lima

DIA 24 – Vigília de Natal (Missa do Galo) – Missa às 20h

Dia 25 – Natal do Senhor – Missa às 19h

Dia 31 – Véspera de Ano Novo – Missa às 20h

Dia 01 – Santa Maria Mãe de Deus Missa às 19h

Paróquia Santa Maria Goretti

DIA 24 – Vigília de Natal (Missa do Galo) – Missa às 20h

Dia 25 – Natal do Senhor – Missa às 19h

Dia 31 – Véspera de Ano Novo – Missa às 20h

Dia 01 – Santa Maria Mãe de Deus Missa às 19h

Paróquia São Pio X

DIA 24 – Vigília de Natal (Missa do Galo) – Missa às 20h

Dia 25 – Natal do Senhor – Missa às 19h

Dia 31 – Véspera de Ano Novo – Missa às 19h

Dia 01 – Santa Maria Mãe de Deus Missa às 8h e19h

Paróquia Ascensão do Senhor

DIA 24 – Vigília de Natal (Missa do Galo) – Missa às 20h

Dia 25 – Natal do Senhor – Missa às 18h

Dia 30 – Santa Missa Solene da Sagrada Família, 19h

Dia 31 – Véspera de Ano Novo – Missa às 20h

Dia 01 – Santa Maria Mãe de Deus Missa às 18h

Paróquia São José Operário

DIA 24 – Vigília de Natal (Missa do Galo) – Missa às 20h

Dia 25 – Natal do Senhor – Missa às 19h

Dia 31 – Véspera de Ano Novo – Missa às 20h

Dia 01 – Santa Maria Mãe de Deus Missa às 19h

Paróquia Coração Eucarístico de Jesus

DIA 24 – Vigília de Natal (Missa do Galo) – Missa às 20h

Dia 25 – Natal do Senhor – Missa às 7h/9h e 18h

Dia 31 – Véspera de Ano Novo – Missa às 20h

Dia 01 – Santa Maria Mãe de Deus Missa às 7h/9h e 18h

Paróquia Santa Rita de Cássia

DIA 24 – Vigília de Natal (Missa do Galo) – Missa às 19h

Dia 25 – Natal do Senhor – Missa às 9h/17h30 e 19h30

Dia 31 – Véspera de Ano Novo – Missa às 19h

Dia 01 – Santa Maria Mãe de Deus Missa às 9h/17h30 e 19h30

Paróquia São Lucas Evangelista

DIA 24 – Vigília de Natal (Missa do Galo) – Missa às 20h

Dia 25 – Natal do Senhor – Missa às 7h/ 9h /17h e 19h

Dia 31 – Véspera de Ano Novo – Missa às 20h

Dia 01 – Santa Maria Mãe de Deus – Missa às 7h/9h/17h e 19h

Paróquia Arcanjo São Miguel

DIA 24 – Vigília de Natal (Missa do Galo) – Missa às 19h

Dia 25 – Natal do Senhor – Missa às 7h30 e 19h

Dia 31 – Véspera de Ano Novo – Missa às 19h

Dia 01 – Santa Maria Mãe de Deus – Missa às 7h30 e 19h

Paróquia São Francisco de Assis-Capuchinhos

DIA 24 – Vigília de Natal (Missa do Galo) – Missa às 20h

Dia 25 – Natal do Senhor – Missa às 7h30/9h30/18h e 20h

Dia 31 – Véspera de Ano Novo – Missa às 19h30

Dia 01 – Santa Maria Mãe de Deus – Missa às 7h30/9h30/18h e 20h



Paróquia São Francisco de Assis-Tapanã

DIA 24 – Vigília de Natal (Missa do Galo) – Missa às 20h

Dia 25 – Natal do Senhor – Missa às 8h e 18h30

Dia 31 – Véspera de Ano Novo – Missa às 20h

Dia 01 – Santa Maria Mãe de Deus – Missa às 8h e 18h30

Paróquia Cristo Redentor

DIA 24 – Vigília de Natal (Missa do Galo) – Missa às 19h

Dia 25 – Natal do Senhor – Missa às 7h e 18h

Dia 31 – Véspera de Ano Novo – Missa às19h

Dia 01 – Santa Maria Mãe de Deus – Missa às 7h e 19h

Paróquia Nossa Senhora da Conceição- Cidade velha

DIA 24 – Vigília de Natal (Missa do Galo) – Missa às 20h

Dia 25 – Natal do Senhor – Missa às 9h e 18h

Dia 31 – Véspera de Ano Novo – Missa às 19h

Dia 01 – Santa Maria Mãe de Deus – Missa às 9h e 19h

Paróquia Nossa Senhora da Conceição – Mosqueiro

DIA 24 – Vigília de Natal (Missa do Galo) – Missa às 19h

Dia 25 – Natal do Senhor – Missa às 7h e 19h

Dia 31 – Véspera de Ano Novo – Missa às 19h

Dia 01 – Santa Maria Mãe de Deus – Missa às 7h e 19h

Paróquia Nossa Senhora de Fátima – Antônio Baena

DIA 24 – Vigília de Natal (Missa do Galo) – Missa às 20h

Dia 25 – Natal do Senhor – Missa às 6h45/8h30/17h30 e 19h

Dia 31 – Véspera de Ano Novo – Missa às 20h

Dia 01 – Santa Maria Mãe de Deus – Missa às 6h45/8h30/17h30 e 19h

Paróquia Nossa Senhora de Fátima- Icoaraci

DIA 24 – Vigília de Natal (Missa do Galo) – Missa às 19h

Dia 25 – Natal do Senhor – Missa às 9h e 19h

Dia 31 – Véspera de Ano Novo – Missa às 19h

Dia 01 – Santa Maria Mãe de Deus – Missa às 9h e 19h

Paróquia Santa Maria de Belém

DIA 24 – Vigília de Natal (Missa do Galo) – Missa às 19h

Dia 25 – Natal do Senhor – Missa às 9h e19h

Dia 31 – Véspera de Ano Novo – Missa às 19h

Dia 01 – Santa Maria Mãe de Deus – Missa às 19h

Paróquia Nossa Senhora do Livramento

DIA 24 – Vigília de Natal (Missa do Galo) – Missa às 19h

Dia 25 – Natal do Senhor – Missa às 7h e 18h

Dia 31 – Véspera de Ano Novo – Missa às19h

Dia 01 – Santa Maria Mãe de Deus – Missa às 19h

Paróquia São Geraldo Magela

DIA 24 – Vigília de Natal (Missa do Galo) – Missa às 17h30 e 19h30

Dia 25 – Natal do Senhor – Missa às 19h

Dia 31 – Véspera de Ano Novo – Missa às19h

Dia 01 – Santa Maria Mãe de Deus – Missa às 18h

Paróquia São Raimundo Nonato

DIA 24 – Vigília de Natal (Missa do Galo) – Missa às 20h

Dia 25 – Natal do Senhor – Missa às 6h30/8h30/11h e 18h

Dia 31 – Véspera de Ano Novo – Missa às 06h30 e 20h

Dia 01 – Santa Maria Mãe de Deus – Missa às 8h30/11h e 18h

Paróquia Jesus Bom Samaritano – Tapanã

DIA 24 – Vigília de Natal (Missa do Galo) – Missa às 20h

Dia 25 – Natal do Senhor – Missa às 7h30/ 10h30 e 19h30

Dia 31 – Véspera de Ano Novo – Missa às 20h

Dia 01 – Santa Maria Mãe de Deus – Missa às 7h30 e 19h30

Paróquia Santa Luzia do Bom Futuro

DIA 24 – Vigília de Natal (Missa do Galo) – Missa às 19h

Dia 25 – Natal do Senhor – Missa às 19h

Dia 31 – Véspera de Ano Novo – Missa às 19h

Dia 01 – Santa Maria Mãe de Deus – Missa às 19h

Paróquia Santa Luzia – Jurunas

DIA 24 – Vigília de Natal (Missa do Galo) – Missa às 20h

Dia 25 – Natal do Senhor – Missa às 9h e18h30

Dia 31 – Véspera de Ano Novo – Missa às 19h

Dia 01 – Santa Maria Mãe de Deus – Missa às 9h e 19 h

Paróquia Santo André Apóstolo

DIA 24 – Vigília de Natal (Missa do Galo) – Missa às 19h

Dia 25 – Natal do Senhor – Missa às 9h

Dia 31 – Véspera de Ano Novo – Missa às 19h

Dia 01 – Santa Maria Mãe de Deus – Missa às 9h

Paróquia São Francisco Xavier

DIA 24 – Vigília de Natal (Missa do Galo) – Missa às 20h

Dia 25 – Natal do Senhor – Missa às 7h/ 9h e 18h

Dia 31 – Véspera de Ano Novo – Missa às 19h

Dia 01 – Santa Maria Mãe de Deus – Missa às 7h e18h

Paróquia Santa Maria Mãe de Deus

DIA 24 – Vigília de Natal (Missa do Galo) – Missa às 19h

Dia 25 – Natal do Senhor – Missa às 7h e19h

Dia 31 – Véspera de Ano Novo – Missa às 20h

Dia 01 – Santa Maria Mãe de Deus – Missa às 7h /9h/12he19h

Paróquia Natividade de Nosso Senhor Jesus Cristo

DIA 24 – Vigília de Natal (Missa do Galo) – Missa às 20h

Dia 25 – Natal do Senhor – Missa às 9h e procissão às 18h

Dia 31 – Véspera de Ano Novo – Missa às 20h

Dia 01 – Santa Maria Mãe de Deus – Missa às 9h

Paróquia Sagrado Coração de Jesus (Júlia Seffer)

DIA 24 – Vigília de Natal (Missa do Galo) – Missa às 18h

Dia 25 – Natal do Senhor – Missa às 7h30 e18h

Dia 31 – Véspera de Ano Novo – Missa às 18h

Dia 01 – Santa Maria Mãe de Deus – Missa às 7h30 e18h

Paróquia Nossa Senhora das Graças- Ananindeua

DIA 24 – Vigília de Natal (Missa do Galo) – Missa às 19h

Dia 25 – Natal do Senhor – Missa às 19h

Dia 31 – Véspera de Ano Novo – Missa às 19h

Dia 01 – Santa Maria Mãe de Deus – Missa às 19h

Paróquia São João Batista e Nossa Senhora das Graças – Icoaraci

Dia 24- Vigília de Natal (Missa do Galo) – Missa às 19h

Dia 25 -Natal do Senhor -Missa às 7h e 18h

Dia 31 – Véspera de Ano Novo -Missa às 19h

Dia 01 de janeiro 2022 – Santa Maria Mãe de Deus -Missa às 7h e 18h

Paróquia Santa Edwiges

DIA 24 – Vigília de Natal (Missa do Galo) – Missa às 19h

Dia 25 – Natal do Senhor – Missa às 7h/9h30 e 18h

Dia 31 – Véspera de Ano Novo – Missa às 19h

Dia 01 – Santa Maria Mãe de Deus – Missa às 7h/9h30 e 18h

Paróquia Sant’Ana da Campina

DIA 24 – Vigília de Natal (Missa do Galo) – Missa às 18h

Dia 25 – Natal do Senhor – Missa às 9h

Dia 31 – Véspera de Ano Novo – Missa às 17h30

Dia 01 – Santa Maria Mãe de Deus – Missa às 9h30

Paróquia Nossa Senhora de Nazaré- Marituba

DIA 24 – Vigília de Natal (Missa do Galo) – Missa às 19h

Dia 25 – Natal do Senhor – Missa às 7h

Dia 31 – Véspera de Ano Novo – Missa às

Dia 01 – Santa Maria Mãe de Deus – Missa às

Paróquia São Judas Tadeu

DIA 24 – Vigília de Natal (Missa do Galo) – Missa às 20h

Dia 25 – Natal do Senhor – Missa às 7h/9h e 19 h

Dia 31 – Véspera de Ano Novo – Missa às 19h

Dia 01 – Santa Maria Mãe de Deus – Missa às 9h e 19 h

Paróquia São Jorge

DIA 24 – Vigília de Natal (Missa do Galo) – Missa às 19h

Dia 25 – Natal do Senhor – Missa às 7h/9h e18h

Dia 31 – Véspera de Ano Novo – Missa às 19h

Dia 01 – Santa Maria Mãe de Deus – Missa às 7h/9h e18h

Paróquia São José – Doca

DIA 24 – Vigília de Natal (Missa do Galo) – Missa às 20h

Dia 25 – Natal do Senhor – Missa às 7h/ 11h /17h e19h

Dia 31 – Véspera de Ano Novo – Missa às 7h e 20h

Dia 01 – Santa Maria Mãe de Deus – Missa às 7h/ 11h/17h e19h



Paróquia Santo Afonso

DIA 24 – Vigília de Natal (Missa do Galo) – Missa às 20h

Dia 25 – Natal do Senhor – Missa às 7h e19h

Dia 31 – Véspera de Ano Novo – Missa às 20h

Dia 01 – Santa Maria Mãe de Deus – Missa às 7h e19h

Paróquia São João Paulo II

DIA 24 – Vigília de Natal (Missa do Galo) – Missa às 18h

Dia 25 – Natal do Senhor – Missa às 8h e 18h

Dia 31 – Véspera de Ano Novo – Missa às 18h

Dia 01 – Santa Maria Mãe de Deus -Missa às 8h e 18h

Paróquia Sagrada Família

DIA 24 – Vigília de Natal (Missa do Galo) – Missa às 20h

Dia 25 – Natal do Senhor – Missa às 7h30 e 19h

Dia 31 – Véspera de Ano Novo – Missa às 20h

Dia 01 – Santa Maria Mãe de Deus – Missa às 7h30 e 19h

Paróquia São Pio de Pietrelcina