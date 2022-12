Confira os Círios na Arquidiocese de Belém em dezembro

Círios irão marcar o transcurso deste mês de dezembro de 2022 na Arquidiocese de Belém. Neste domingo (4), será realizado o Círio de Nossa Senhora da Conceição nos distritos de Outeiro e Mosqueiro e no Município de Benevides e mais o Círio de Santa Bárbara no Município de Santa Bárbara do Pará. No dia 11, será realizado o Círio de Nossa Senhora do Ó, também na Ilha de Mosqueiro, e, no dia 25, o Círio de Menino Deus, em Marituba.

Em Outeiro, a romaria em homenagem à Nossa Senhora da Conceição, da Paróquia Nossa Senhora Imaculada Conceição, na rua Manoel Barata, 3391, chega à 69° edição neste domingo (4) e traz como tema “Maria, primeira missionária do Evangelho”.

A festividade começou nesta sexta-feira (2), com a Santa Missa às 19h, presidida por monsenhor Agostinho Cruz, vigário geral da Arquidiocese de Belém. Neste sábado (3), será realizada a Trasladação, saindo da Paróquia Nossa Senhora Imaculada Conceição para a Paróquia José Esposo de Maria, na rua Botafogo, após a missa das 18h, celebrada pelo bispo auxiliar da Arquidiocese de Belém, dom Antônio de Assis Ribeiro.

No domingo, a missa de saída do Círio será celebrada às 7h, na Paróquia José Esposo de Maria, pelo padre Gabriel Marruaz. A procissão terá como percurso: saída da Paróquia São José, travessa Flamengo, avenida Paulo Costa, avenida Conceição, Manoel Barata até a Igreja Matriz de Nossa Senhora da Imaculada Conceição, onde será celebrada a Santa Missa pelo pároco, padre Paulo Santos.

A festividade segue até 11 de dezembro, com missa às 18h e programação cultural. No sábado (10), será realizada Moto Romaria às 7h e Romaria da Juventude às 17h. Já no domingo (11), será a vez do Círio das crianças às 7h, e, às 18h, será celebrada missa de encerramento do Círio da Imaculada.

Mosqueiro

Na Ilha do Mosqueiro, o Círio de Nossa Senhora da Conceição também será realizado neste domingo (4). A festividade está a cargo da Paróquia Nossa Senhora da Conceição, sediada na avenida 16 de Novembro, 595, em Carananduba. O tema deste ano é “Com Maria, somos discípulos e missionários de Cristo!”.

No sábado (3), a programação começará às 7h, com Ofício da Imaculada Conceição, e, em seguida, será realizada a procissão para a Comunidade Nossa Senhora dos Navegantes, onde ocorrerá a missa de saída da Romaria Fluvial. Após a chegada da Romaria Fluvial, sairá a Ciclo Romaria para Igreja Matriz. A missa da saída da Trasladação será às 19h, na igreja Matriz. Logo depois, sairá a procissão para a Comunidade de Santa Rita.

No domingo (4), às 8h, a missa de saída do Círio será celebrada pelo pároco, padre Leonardo Matias de Carvalho, na Comunidade Santa Rita. Em seguida, sairá a procissão para a Igreja Matriz.

O percurso da romaria dos fiéis é: Ramal do DMER, rodovia BL19, rua Santa Rita, rua Palma, São Jorge, rua Lalor Mota, rua Conceição, Palma Nuniz, avenida Barão do Rio Branco até Igreja Matriz.

A festividade começou no dia 30 de novembro e segue até a quinta-feira (8), Dia de Nossa Senhora da Conceição. A programação começa a partir das 18h com missa, terço e programação cultural. No dia 8, será realizado o Círio das Crianças às 7h, e também a Romaria da Juventude às 16h30 e, às 19h, a missa de encerramento.

Benevides

No Município de Benevides, ainda neste domingo (4), será realizado o Círio de Nossa Senhora da Conceição, da Paróquia Nossa Senhora da Conceição, com sede na rua Cap. Barata, 480, em Benfica. O tema do Círio é “Sob o olhar materno de Maria, construindo uma Igreja em saída".

A missa da Trasladação será celebrada neste sábado (03), às 19h, na Igreja Matriz, a cargo do padre Paulo João. Em seguida, sairá a procissão para a Paróquia São Francisco de Assis.

No domingo (04), a missa do Círio será celebrada às 7h pelo padre Oziel, na Paróquia São Francisco de Assis. Logo depois, sairá o Círio com destino à Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição.

No Círio, os fiéis terão como percurso a saida da Paróquia São Francisco de Assis, no Murinin, avenida Martinho Monteiro, seguindo pelas vias: rua Felipe Monteiro, rua São Pedro, rua Santa Catarina, retornando à avenida Martinho Monteiro e avenida Dionísio Bentes até a Praça da Matriz, em Benfica. Na chegada da procissão, será celebrada missa campal. A festividade começou no dia 2 e seguirá até o dia 11, com missa às 19h e programação cultural a partir das 20h.

Círio de Santa Barbará

Realizado no primeiro domingo de dezembro, o Círio de Santa Barbará, este ano, será no Dia da Santa Padroeira, 4 de dezembro, na Paróquia Santa Bárbara, situada na rua Fernando Ferrari, 479, no Município de Santa Bárbara do Pará.

O tema Círio é “Santa Barbará e as famílias em comunhão com Cristo”. A missa de saída da procissão será celebrada às 8h pelo pároco, padre Francimar Lopes, na própria paróquia. Logo após, sairá o Círio pelas ruas do município.

A romaria terá como trajeto: a saída da Paróquia de Santa Bárbara, travessa José, rua Nazaré, avenida Raimundo da Vera Cruz, rua Raimundo Cardoso. AM. Magalhães Barata, rua Fernando Ferrari, avenida Antônio Lisboa, adjacente à PA 391; rua Carvalho Braga, rua Marina Tamer, rua Didi Colares, rua Éder Cardoso, rua Carvalho Braga, rua Miguel Elias, rua São Sebastião e retorna para a paróquia.

A festividade começou no dia 26 de novembro e prosseguirá até o dia 4 de dezembro, com missa às 19h, presidida por padres convidados e, ainda, com programação cultural.