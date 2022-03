Transamazônica: trecho da estrada desmorona no Pará nesta quarta (9)

As chuvas fortes na região sudoeste do Pará provocaram o desmoronamento de um trecho da rodovia BR-230, a Transamazônica, entre Altamira e o Distrito Belo Monte, de Vitória do Xingu, no Estado, deixando o trânsito complicado no local. A erosão atingiu a base da estrada provocando a rachadura na pista asfáltica. Condutores de veículos tiveram que transitar com maior atenção, a fim de evitar acidentes.

VEJA MAIS

Essa parte da Transamazônica dá acesso ao Centro Regional de Recuperação em Vitória do Xingu, a balsa da travessia do rio Xingu e ainda a cidades da região. Serviços de recuperação da pista somente poderão ser executados a partir de maio.

Em nota, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) informou que a Transamazônica encontra-se parcialmente interditada, no km 163,33 sentido Altamira/Belo Monte. O local, segundo o DNIT, foi sinalizado, e técnicos da autarquia monitoram o rebaixamento da pista "provocado pelo volume de água que sobrecarregou e danificou o atual sistema de drenagem da rodovia, provocando a desestabilização do terreno".

O DNIT informou que os reparos na pista somente poderão ser iniciados no período de seca (maio a outubro). Por essa razão, o Departamento solicita aos usuários atenção redobrada ao circularem pelo trecho, em virtude das restrições ao tráfego na área.