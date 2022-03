Veículos pegam fogo após colisão na rodovia Transamazônica, no Pará

Dois veículos pegaram fogo após um grave acidente, na madrugada desta quarta-feira (9), na BR-230 (rodovia Transamazônica), próximo ao município de São Domingos do Araguaia, no sudeste do Pará. Os condutores dos veículos tiveram ferimentos e foram hospitalizados.

Ainda segundo o portal Debate Carajás, as primeiras informações apontam que um animal atravessou a pista de rolamento. E, ao desviar, um dos veículos colidiu com o automóvel que vinha na direção oposta.

Com a colisão, além dos danos na lataria, os automóveis pegaram fogo, apesar da chuva. A cena foi registrada por um motorista de Marabá, que trafegava pelo local no momento do acidente. Os condutores dos dois carros foram socorridos com ferimentos, mas com vida. Ainda não se sabe para qual hospital as duas vítimas foram encaminhadas.