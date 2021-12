Acidente deixa várias pessoas feridas na rodovia Transamazônica

Várias pessoas ficaram feridas em um acidente de trânsito na rodovia BR-230, no trecho entre os municípios de Medicilândia e Uruará, no sudoeste do Pará, na manhã deste sábado (18). O acidente, por volta das 9h30, envolveu um caminhão modelo F-4000, carregado de areia, e um micro-ônibus lotado de passageiros. As informações são do portal A Voz do Xingu. O repórter Wilson Soares, do Portal A Voz do Xingu e da TV Vitória, passava pelo local no momento e registrou imagens do acidente.

Segundo os passageiros, o micro-ônibus saiu de Uruará lotado, inclusive com várias crianças a bordo, com destino a Altamira. E, ao chegar em uma pequena curva no km 108, faltando cerca de 18 km para Medicilândia, houve o impacto violento com a F-4000. Antes mesmo da chegada das ambulâncias, as pessoas feridas foram levadas, por motoristas de carros particulares, para o Hospital Municipal de Medicilândia. Ainda não se sabe, ao certo, o número de vítimas e nem o estado de saúde dessas pessoas.