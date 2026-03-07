tráfego na av. júlio césar é liberado após avaliação técnica em passarela sobre o canal são joaquim

O tráfego de veículos na avenida Júlio César, nas proximidades do canal São Joaquim e do Parque São Joaquim, foi totalmente liberado no fim da madrugada deste sábado (7) após a conclusão das avaliações técnicas emergenciais realizadas pela Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (Seinfra) na passarela de pedestres localizada sobre o canal. A informação foi divulgada, na manhã deste sábado, pela Prefeitura de Belém.

Carretas e caminhões cegonha que circulam pela via são desviados pelos agentes de trânsito, que estão presentes no local e monitoram o trânsito. A via havia sido temporariamente interditada de forma preventiva após a identificação de um problema estrutural na passarela. A medida foi adotada imediatamente pela gestão municipal com o objetivo de garantir a segurança da população enquanto equipes técnicas da área de infraestrutura realizavam vistoria e adotavam os procedimentos necessários no local.

Durante o período de interdição, agentes da Secretaria Municipal de Segurança, Ordem Pública e Mobilidade (Segbel) atuaram na organização do tráfego e na orientação de motoristas sobre rotas alternativas, minimizando os impactos no trânsito em uma das principais vias de acesso à cidade.

A Prefeitura reforça que a obra integra o projeto de urbanização do canal São Joaquim e é executada pelo Consórcio Igarapé São Joaquim, formado pelas empresas Construbase Engenharia e HTBR Arquitetura e Engenharia. Diante do problema identificado, o município notificou formalmente o Consórcio e instaurou procedimentos administrativos para apuração rigorosa das responsabilidades técnicas.

Durante vistoria realizada no local, o prefeito Igor Normando classificou como grave a situação encontrada e afirmou que a empresa responsável pela obra demonstrou “irresponsabilidade” na execução dos serviços. O gestor também determinou que a Procuradoria-Geral do Município e a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura analisem os laudos técnicos para eventual responsabilização da empresa.

O prefeito ainda anunciou que, diante dos transtornos causados à população e da necessidade de rigor na execução de obras públicas, a empresa Construbase Engenharia, líder do consórcio responsável pelo empreendimento, não deverá mais executar novas obras públicas no município enquanto estiver à frente da atual gestão. A Prefeitura de Belém reafirma que continuará acompanhando de forma permanente as intervenções vinculadas ao projeto do canal São Joaquim, garantindo que todas as estruturas atendam aos padrões técnicos e de segurança exigidos.

A gestão municipal também determinou a ampliação das vistorias em outras estruturas relacionadas à obra, reforçando o compromisso com a segurança da população e a qualidade das intervenções urbanas em andamento na cidade. Novas informações poderão ser divulgadas à medida que avançarem as análises técnicas e administrativas sobre o caso.