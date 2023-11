Trabalhadores da Monte Cristo vão para quarto dia de paralisação

Os trabalhadores da empresa Monte Cristo acataram a decisão da do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região (TRT-8) e colocaram 50% da frota em circulação, no entanto, os rodoviários permanecem com as atividades paralisadas até que a empresa pague 100% dos funcionários. Durante a tarde dehoje a empresa chegou a efetuar o pagamento apenas para alguns trabalhadores, o que gerou ainda mais tensão com a categoria.

VEJA MAIS

Com a decisão, os trabalhadores seguem para o quarto dia de paralisação e prometem mais um ato em frente a garagem da empresa na manhã desta sexta-feira (17). O Sindicato dos Trabalhadores Rodoviários em Empresas de Transportes Coletivos de Passageiros de Belém (Sintrebel), organizador da paralisação, alega que os funcionários da Monte Cristo estão com os vencimentos atrasados há mais de um mês, incluindo o vale-alimentação, além de uma série de outras irregularidades.

“Imagina ficar mais de um mês sem receber e sem nenhuma previsão, é assim a vida dos trabalhadores atualmente. Tem companheiro passando necessidade, vindo trabalhar sem saber se sua família vai ter o que comer no próximo dia, imagine isso. Depois da paralisação, eles começaram a pagar aos poucos, até isso parece uma tortura com os trabalhadores, parece que quer nos dividir pagando só a alguns e outros não. Vamos seguir na luta”, diz Altair Brandão, presidente do Sindicato dos Rodoviários do Pará, presente na frente da garagem da empresa, durante a tarde desta quinta-feira (16).

Além dos atrasos recorrentes de salário, os trabalhadores alegam que a empresa não está realizando o pagamento correto do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) de muitos trabalhadores. Além disso, trabalhadores cuja empresa desconta em folha valores provenientes de acordos de pensão alimentícia alegam que a empresa está descontando sem realizar os repasses.

“A empresa desconta diretamente do salário o valor da pensão alimentícia que alguns funcionários tem que pagar aos seus filhos. Só que a empresa está descontando e não está repassando. O meu está sendo descontado há dois meses sem ser repassado, se atrasar três meses, a polícia pode me prender”, disse um trabalhador que prefere não se identificar, por receio de represálias.

Ônibus Circulando

Os rodoviários da empresa informam que atualmente 25 ônibus estão circulando pela cidade para atender a cerca de 30 mil usuários e que só irão encerrar a paralisação quando todos os vencimentos em atraso forem quitados.

Durante a tarde, advogados da empresa estiveram reunidos com os manifestantes. Foi passada uma lista com os nomes dos trabalhadores com salários em atraso e uma parte deles começou a receber ainda durante a tarde.

Em determinado momento, representantes da empresa acionaram a Polícia MIlitar para frente da garagem, alegando que os funcionários estavam obstruindo a passagem de outros trabalhadores, o que foi negado pelo sindicato. Houve um princípio de tumulto, mas após alguns minutos os funcionários encerraram o dia de paralisação prometendo continuarem amanhã.