Paralisação na Monte Cristo: rodoviários entram no segundo dia da manifestação

Rodoviários da empresa Monte Cristo, em Belém, entram no segundo dia da paralisação para reivindicar pagamento de salário, tíquete-alimentação e férias em atraso. Os trabalhadores se mantêm concentrados na frente da garagem da empresa, na travessa Visconde de Inhaúma com a Lomas Valentinas, no bairro da Pedreira. Esta é a quinta paralisação dos empregados da Monte Cristo somente neste ano.

VEJA MAIS

Ewerton Paixão, dirigente do Sindicato dos Trabalhadores Rodoviários em Belém (Sintrebel), informa que são 450 rodoviários na Monte Cristo, que atua com 60 ônibus urbanos em 12 linhas para atender a cerca de 30 mil usuários nos municípios de Belém, Ananindeua e Marituba. Na terça-feira (14), primeiro dia da paralisação iniciada ainda madrugada, somente poucos ônibus chegaram a circular em Marituba, como ressalta Ewerton. Mas, nesta quarta-feira (15), nenhum ônibus da empresa circulou até o momento.

"Os rodoviários reivindicam o pagamento de salários atrasados, férias atrasadas e vale-alimentação. No final da tarde de ontem (14), a empresa apresentou a proposta de pagamento de salário até esta sexta (17), quitando a parte salarial, mas a categoria rejeitou essa proposta, por entender que falta acertar o pagamento de vale-alimentação e das férias. Hoje (15), ainda não houve negociação, e, então, os rodoviários permanecem aqui, na frente da garagem, e vamos aguardar por alguma negociação com a empresa", declarou Ewerton Paixão, acrescentando que problemas de pagamento na empresa são recorrentes.

A Reportagem Integrada do Grupo Liberal busca uma posição da empresa Monte Cristo acerca do assunto.