Greve de ônibus: rodoviários da Monte Cristo paralisam; 30 mil são afetados nesta segunda (27)

Rodoviários da empresa de transporte Monte Cristo paralisaram as atividades na manhã desta segunda-feira (27). Cerca de 29 mil usuários do transporte público, que usam as oito linhas operadas pela empresa, estão desassistidos. O motivo da manifestação trabalhista, segundo o Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Belém (Sintrebel) é o atraso no pagamento dos quase 700 funcionários.

"Falta a empresa pagar as férias dos trabalhadores de setembro, outubro, novembro e dezembro de 2022 e de janeiro e fevereiro em 2023, e os trabalhadores estão sem receber o salário e o tíquete-alimentação de janeiro de 2023", declarou Luciano Barros, diretor de Comunicação do Sintrebel.

Quais linhas foram afetadas?

Pedreira Lomas A

Pedreira Lomas B

CDP Providência

Marex Arnesal

Sacramenta/São Brás

Sacramenta/Humaitá

Pedreira Nazaré

Sacramenta - Presidente Vargas

Por nota, o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Belém (Setransbel), enviada neste domingo (27), dizia que o Sintrebel não havia feito comunicação formal sobre a paralisação. A nota destaca ainda que a lei “..prevê o direito de greve dos trabalhadores, também determina que qualquer paralisação deve ser comunicada com 72h de antecedência, além de manter pelo menos 30% dos trabalhadores para garantir a operação da frota de ônibus, mantendo o direito ao transporte para a população, por se tratar de serviço essencial”.

Segundo o Setransbel, “a greve prejudica trabalhadores indistintamente e agrava a situação agonizante das empresas”. Por fim, o sindicato patronal afirma que está “aberto ao diálogo e acredita que o bom senso deve prevalecer entre os rodoviários, para a continuidade dos serviços à população”.