Funcionários da empresa Monte Cristo paralisam atividades nesta terça-feira (14)

Funcionários da empresa de ônibus Monte Cristo paralisaram as atividades, nesta terça-feira (14), em Belém. Desde às 3h, motoristas e cobradores s​e concentram em frente à garagem da empresa, no bairro da Pedreira, e reivindicam salários, dentre outros benefícios em atraso. Pelos menos 25 mil usuários são afetados com a falta de ônibus na cidade. Ainda não há previsão para o serviço ser normalizado. Atualmente, a Monte Cristo possui 60 carros e 400 trabalhadores. As linhas afetadas são: Marituba Direcional, Marituba Cerâmica, Pedreira Lomas (linhas A e B), Pedreira-Nazaré, Sacramenta-Humaitá, CDP-Providência, Marex-Arsenal e Sacramenta-São Brás.

“As férias dos trabalhadores tem mais de ano que eles não estão repassando. Os trabalhadores saem de férias, gozam dos 30 dias de férias. Quando voltam, ainda ficam um ano e meio para poder receber. O salário de outubro está atrasado e os tickets. A revolta dos trabalhadores chegou e esse é o motivo dessa paralisação. O dono chega e chama para pagar, ele dá 200 reais, 300 reais de vale. O trabalhador chega às 8 horas da manhã, fica até, às vezes, 8 horas da noite, passando essa humilhação, essa falta de respeito da empresa com os trabalhadores”, declarou Luciano Barros, ​diretor de ​comunicação do Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Belém (Sintrebel).

Ainda segundo Luciano, durante a atual gestão da empresa Monte Cristo, foram registradas seis paralisações. De acordo com ele, promessas foram feitas para a quitação das dívidas com os funcionários, porém não houve cumprimento do combinado, o que provocou o descontentamento dos trabalhadores. Luciano informou ainda que uma negociação chegou a acontecer. A proposta da empresa era pagar 80% dos trabalhadores, o que não foi aceito. A categoria exige que todos os funcionários sejam contemplados.

Em nota enviada à reportagem do O liberal, o Sindicato de Transportes de Passageiros de Belém (Setransbel) informou que tramita, na 12ª Vara Cível e Empresarial de Belém, processo de Recuperação Judicial da empresa associada Monte Cristo. “Através disso, acreditam que o processo de recuperação judicial volte a permitir a operação da associada, que assim como as outras empresas, também está sendo impactada pelo desequilíbrio da tarifa pública, homologada abaixo da tarifa técnica, que é necessária para a manutenção da prestação do serviço do transporte coletivo”.

A reportagem de O Liberal segue tentando contato com a empresa Monte Cristo.