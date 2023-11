Belém e Região Metropolitana vão receber 300 novos ônibus

Essencial para a sociedade, o transporte público coletivo permite o acesso às necessidades básicas das pessoas que precisam se deslocar diariamente. Diante da importância desse tipo de transporte, as empresas associadas ao Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Belém (Setransbel) concluíram as negociações para a compra de 300 novos ônibus, visando atender a população de Belém e Região Metropolitana.

Com o financiamento bancário autorizado, as fábricas da Mercedes Benz e da Caio Induscar já deram início ao processo de produção dos novos ônibus. De acordo com o Setransbel, a compra foi em parte viabilizada pela desoneração de impostos e taxas como o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), Imposto Sobre Propriedade de Veículo Automotor (IPVA), Imposto Sobre Serviços (ISS) e a taxa de gerenciamento.

Para o Setransbel, o apoio do Governo do Estado e da Prefeitura de Belém foi essencial para tornar esse objetivo uma realidade, já que as desonerações de impostos e taxas ajudam em parte para a realização do investimento. É válido destacar que essa iniciativa representa um marco para a mobilidade urbana e demonstra o poder da colaboração entre setor público e privado para melhor atender a população.

Produção dos ônibus

O processo de produção dos novos ônibus é minucioso. Primeiro vem o chassi, que engloba toda a parte mecânica e inclui: eixo, motor, caixa de marcha, diferencial, sistema elétrico, freios e pneus. É fabricado pela renomada empresa Mercedes Benz, localizada no município de São Bernardo do Campo, em São Paulo e, quando pronto, é transferido para outra montadora. A liberação acontece em lotes de acordo com a capacidade de produção da fábrica.

Com a chegada dos chassis na montadora Caio Induscar, no município de Botucatu, em São Paulo, começa a segunda etapa de produção, com a montagem da carroceria, que inclui a cabine com assentos, piso, luminárias, vidros, janelas e outros componentes visíveis aos passageiros. Após a liberação, cada veículo pronto vai percorrer mais de 3.000 quilômetros até chegar em Belém.

A entrega de todos os 300 novos ônibus tem previsão de conclusão em maio de 2024, sendo que a partir de março de 2024 os primeiros veículos modernos e sustentáveis devem começar a circular pelas ruas de Belém e Região Metropolitana, conectando as comunidades e elevando a qualidade de vida de todos os habitantes.

O Setransbel investe e trabalha incansavelmente para tornar o sistema de transporte coletivo de Belém, Ananindeua e Marituba um modelo de excelência, com a certeza de que em breve seus clientes poderão desfrutar dessas melhorias.