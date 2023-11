Nova frota de ônibus em Belém: entenda mais sobre o processo de produção dos veículos

Utilizado diariamente pela população, o transporte público coletivo passa por um processo de produção repleto de detalhes, diferente do que acontece na fabricação de um carro de passeio, por exemplo. Um ponto importante é que os ônibus só começam a ser fabricados após a efetivação da compra. Em Belém, as empresas associadas ao Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Belém (Setransbel) concluíram as negociações para a compra de 300 novos ônibus, visando atender a população da capital paraense e Região Metropolitana.

De acordo com o Setransbel, as fábricas da Mercedes-Benz e da Caio Induscar já deram início ao processo de produção dos novos ônibus. Os chassis dos ônibus, que também incluem a parte mecânica, serão fabricados pela Mercedes-Benz, em São Bernardo do Campo, no estado de São Paulo.

“É com enorme satisfação que estamos dando esse passo importante para a modernização da nossa frota. As empresas assumem um investimento muito alto para oferecer a melhoria do serviço aos nossos clientes. Em breve será uma nova realidade para as cidades onde operamos o transporte coletivo”, afirma Paulo Gomes, presidente do Setransbel.

As entregas ocorrerão por lotes definidos pela montadora, de acordo com a capacidade de produção da fábrica. A previsão é de que os primeiros lotes de chassis sejam liberados já em Janeiro de 2024, com a conclusão de entrega dos 300 chassis projetada para acontecer até março de 2024.

Após a liberação de cada lote de chassis, eles seguirão para a empresa Caio Induscar, localizada em Botucatu, também no estado de São Paulo. Nessa etapa, serão montadas as carrocerias dos veículos, a parte mais visível aos passageiros, como piso, assentos e teto. Segundo o Setransbel, a finalização da entrega dos 300 novos ônibus deve ocorrer até maio de 2024.

Tecnologia

Os novos ônibus de Belém e Região Metropolitana serão equipados com uma tecnologia avançada e ar-condicionado, proporcionando uma experiência mais confortável, segura e sustentável para os passageiros.

É válido ressaltar que, desde setembro de 2020, a produção de chassis da Mercedes-Benz dentro do complexo de São Bernardo passou a ser a mais moderna e tecnológica do ramo em operação no Brasil. Desta maneira, a empresa passou a utilizar novos processos e tecnologias de última geração, que proporcionam ainda mais qualidade, segurança e confiabilidade aos veículos.

A previsão é que até maio de 2024 os novos ônibus já estejam circulando pela capital paraense (Divulgação/Setransbel)

Já a Caio Induscar é líder na produção de carrocerias urbanas. Atualmente, a empresa possui cerca de 3.000 mil colaboradores em empregos diretos na fábrica, participando do crescimento do polo industrial da região e do Brasil. A capacidade de produção da Caio é de até 40 carrocerias ao dia, o que demonstra o compromisso da instituição em prezar pela qualidade dos seus produtos.

É válido ressaltar que as empresas associadas ao Setransbel investiram no total cerca de R$ 250 milhões, por meio de financiamento bancário, onde cada empresa assumiu o valor de acordo com a quantidade de veículos adquiridos por ela.