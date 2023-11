Suspeito de homicídio é preso dentro de ônibus intermunicipal, em Pacajá, no Pará

Eilson Lira das Chagas foi preso dentro de um ônibus intermunicipal, em Pacajá, no sudoeste paraense, no início da noite do último sábado (10). O homem, que é suspeito de homicídio, foi localizado por policiais militares, durante a operação “Fechando o Cerco”. De acordo com informações do site Confirma Notícia, o coletivo foi abordado e, quando os agentes se aproximaram de Eilson, ele começou a apresentar nervosismo.

O suspeito teria tentado, inclusive, sair do ônibus, mas acabou sendo contido pelos PMs. À polícia, o homem apresentou um documento de identificação falso. Ele foi ordenado a mostrar outra documentação com foto na qual constava seu verdadeiro nome.

Contra Eilson, havia um mandado de prisão expedido pela Justiça do Pará pelo crime de homicídio. Não há detalhes mais preci​sos sobre o fato. A polícia não divulgou informações sobre a ficha criminal do suspeito.

Eilson foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil, onde foram realizados os procedimentos legais. Agora, ele aguarda decisão da justiça sobre a sua transferência para um presídio. A movimentação de policiais deixou os passageiros apreensivos. Após a retirada do passageiro suspeito de dentro do veículo, o ônibus foi liberado para seguir viagem.