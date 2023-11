Mulher sofre importunação sexual e é salva por motorista de ônibus que presenciou o crime; vídeo

Um vídeo do regate de uma mulher durante uma suposta tentativa de estupro começou a circular na internet esta semana. Um motorista de ônibus avistou o crime, parou o veículo e assim conseguiu retirar a vítima das mãos do criminoso. Nas imagens de uma câmera de segurança, é possível observar o momento em que uma mulher, vestindo calça jeans e blusa preta, anda por uma calçada quando é seguida por um homem de boné e camisa vermelha. Ele a aborda, segurando algo no bolso, a joga contra a parede de forma discreta e a leva pelo braço.

Durante a situação, um ônibus passa pelo local e observa a ação. Logo depois, o motorista para o veículo, desce do carro, junto com alguns passageiros, e assim, a mulher é retirada dos braços do homem.

O caso ocorreu na Grande São Paulo, na Rua Dom Vilares, em Vila das Mercês, Zona Sul. Segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, o homem é desconhecido da vítima e a abordou armado com um objeto cortante, dando ordens em tom de ameaça para que ela o acompanhasse. O suspeito está foragido e o crime é investigado pela polícia como tentativa de estupro desde o dia 23 de outubro.

Depoimentos

A vítima, de 39 anos, em depoimento, contou à polícia que estava a caminho do trabalho quando foi abordada pelo suspeito. Ela conseguiu pedir ajuda fazendo um gesto com as mãos de "vem".

O motorista Paulo Sousa, de 64 anos, que há 22 anos trabalha na linha 574J/10 Metrô Conceição – Vila Carrão, afirmou que percebeu de imediato que havia algo de errado na situação. "Até achei que era briga de casal no começo. Olhei bem e pensei: ‘tem coisa errada aí’. Parei o carro e disse que a bolsa dela caiu. Ele chegou de um jeito brusco e fiquei parado com o ônibus, e perguntei se ela precisava de ajuda, e ela fez um gesto com as mãos".

Ainda segundo Paulo, a mulher não soube como reagir no momento. "Ela entrou em pânico e ficou paralisada. Não conseguia falar. Só depois que ela falou que era um estuprador. Ele [agressor] ainda disse que ela era mulher dele. No ônibus que ela disse nunca tinha visto ele”.

O motorista ainda afirmou que o homem já estava seguindo ela há um certo tempo e sabia exatamente para onde levá-la. "Foi algo macabro, ia fazer o mal pra ela. Foi por Deus que a gente passou e viu", concluiu.

Em nota, a SPTrans informou que “repudia casos de assédio e violência contra a mulher dentro e fora dos ônibus municipais. Permanentemente, são feitas campanhas contra abuso nos ônibus”.

“O motorista e outros passageiros conseguiram chegar até a vítima, e levá-la em segurança até o ônibus”, concluiu a nota.

Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de Oliberal.com