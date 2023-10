Homem é morto a facadas e golpes de barra de ferro pela esposa após tentativa de estupro

Um homem foi morto a facadas e golpes de barra de ferro na noite desta terça-feira (24) em Wanderlândia, no norte do Tocantins. A vítima, Lindomar Santos de Mesquita, de 46 anos, foi morta na própria cama. Segundo a Polícia Militar, a principal suspeita é a esposa.

O crime foi presenciado pelo filho do casal, que relatou à PM que o pai era usuário de drogas e sempre ameaçava e agredia a mulher. Segundo o relatório da polícia, momentos antes do crime, ele teria tentado estuprar a esposa e os dois começaram a brigar.

Nesse momento, a mulher pegou uma faca e feriu o homem no pescoço com vários golpes. Depois, usou um pedaço de ferro para bater na cabeça do homem. Uma enfermeira chegou a ser chamada, mas apenas confirmou a morte. A perícia foi realizada e o corpo levado para o Instituto Médico Legal (IML).

A mulher ainda não foi localizada. A PM suspeita que ela tenha fugido para a casa de familiares.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)